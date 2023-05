Kalenderblatt 2023: 8. Mai

Berlin. 19. Kalenderwoche, 128. Tag des Jahres



Noch 237 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Stier



Namenstag: Désiré, Friedrich, Ulrike

HISTORISCHE DATEN

2022 - Als erste Frau in der Geschichte des Deutschen Gewerkschaftsbundes wird die SPD-Bundestagsabgeordnete Yasmin Fahimi zur Vorsitzenden gewählt. Beim DGB-Bundeskongress in Berlin erhält sie 93,2 Prozent der abgegebenen Delegiertenstimmen und folgt damit auf Reiner Hoffmann.

2022 - Die Landtagswahl in Schleswig-Holstein gewinnt die CDU von Ministerpräsident Daniel Günther mit 35,7 Prozent (plus 11,4 Punkte) klar. Die Grünen (18,3) liegen vor SPD (16,0), FDP (6,4) und SSW (5,7). Die AfD scheitert an der Sperrklausel. Am 29. Juni steht Kiels erste schwarz-grüne Landesregierung mit Günther als Landeschef.

2003 - Das bayerische Umweltministerium erteilt die dritte und abschließende atomrechtliche Genehmigung für den umstrittenen Atom-Forschungsreaktor FRM-II in Garching bei München. Der 435 Millionen Euro teure Reaktor ist international umstritten, weil er mit atomwaffenfähigem hoch angereicherten Uran als Brennstoff betrieben wird. Der FRM-II ist seit längerem fertig gestellt und soll der Forschung als hochwertige Neutronenquelle dienen.

2003 - Fast fünf Jahre nach dem ICE-Unglück in Eschede mit 101 Toten stellt das Lüneburger Landgericht den Prozess ein. Die drei wegen fahrlässiger Tötung angeklagten Ingenieure müssen eine Geldbuße zahlen.

1988 - Bei der vorgezogenen Landtagswahl in Schleswig-Holstein nach der «Barschel-Affäre» erringt die SPD mit ihrem Spitzenkandidaten Björn Engholm die absolute Mehrheit von 54,8 Prozent.

1985 - Richard von Weizsäcker hält eine als «historisch» bezeichnete Rede zum 40. Jahrestag der Beendigung des Zweiten Weltkrieges. Den 8. Mai 1945 bezeichnet er als «Tag der Befreiung». Die Rede findet vor allem im Ausland hohe Anerkennung, löst aber auch innenpolitisch teils heftige Debatten aus.

1978 - Der Südtiroler Reinhold Messner und der Österreicher Peter Habeler bezwingen als erste Menschen ohne Sauerstoffmasken den Mount Everest.

1945 - Mit der Kapitulation des Deutschen Reiches geht der Zweite Weltkrieg in Europa zu Ende.

1657 - Der Lordprotektor Oliver Cromwell weist die ihm vom Parlament angebotene englische Krone zurück («Humble Petition and Advice»).

GEBURTSTAGE

1958 - Roddy Doyle (65), irischer Schriftsteller («Die Commitments», «Paddy Clarke ha ha ha»)

1953 - Alex Van Halen (70), niederländischer Rockmusiker, Drummer der Band Van Halen («Dance the Night Away»)

1953 - Billy Burnette (70), amerikanischer Musiker («What's A Little Love Between Friends?»), Solokarriere und zeitweise Mitglied der Band Fleetwood Mac

1948 - Norbert Nigbur (75), deutscher Fußballspieler, 355 Einsätze als Torhüter von Schalke 04

1943 - Pat Barker (80), britische Schriftstellerin («World-War-I»-Trilogie (Booker-Preis), «Union Street»)

TODESTAGE

1953 - Richard Eichberg, deutsch-amerikanischer Filmregisseur und -produzent («Der Tiger von Eschnapur»), geb. 1888

1903 - Paul Gauguin, französischer Maler, Impressionist, geb. 1848