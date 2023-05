Kalenderblatt 2023: 5. Mai

Berlin. 18. Kalenderwoche, 125. Tag des Jahres



Noch 240 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Stier



Namenstag: Angelus, Gotthard

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

HISTORISCHE DATEN

2022 - In Wilhelmshaven beginnen die Arbeiten am geplanten schwimmenden Terminal für Flüssigerdgas (LNG). Schon bald sollen Tanker mit tiefgekühltem LNG anlegen, um die Abhängigkeit von russischem Erdgas zu verringern.

2021 - Das Bundesinnenministerium verbietet den salafistischen Verein Ansaar International und seine Untergliederungen. Unter dem Deckmantel humanitärer Hilfe soll Ansaar Spendensammlungen an islamistische Terrororganisationen weitergeleitet haben.

2016 - London wählt zum ersten Mal einen muslimischen Bürgermeister: Der Labour-Politiker Sadiq Khan setzt sich mit deutlichem Vorsprung gegen seinen konservativen Rivalen Zac Goldsmith durch.

2003 - Zwei seit mehr als einem Jahr entführte ranghohe Politiker werden im Nordwesten Kolumbiens von linken Farc-Rebellen während eines gescheiterten Befreiungsversuchs durch das Militär getötet.

1998 - Russland setzt als letztes der 40 Mitgliedsländer des Europarates die europäische Menschenrechtskonvention in Kraft.

1996 - Die Fusion der Länder Berlin und Brandenburg scheitert, weil sich 62,7 Prozent der Brandenburger bei einer Volksabstimmung dagegen aussprechen.

1990 - In Bonn treffen sich die Außenminister der USA, der UdSSR, Großbritanniens, Frankreichs, der Bundesrepublik und der DDR zur ersten Runde der Zwei-Plus-Vier-Gespräche über die deutsche Vereinigung.

1985 - Der amerikanische Präsident Ronald Reagan besucht während seiner Reise in die Bundesrepublik gemeinsam mit Bundeskanzler Helmut Kohl den Soldatenfriedhof in Bitburg. Der Besuch ist umstritten, da in Bitburg auch Angehörige der Waffen-SS bestattet wurden.

1980 - Britische Spezialeinheiten stürmen die iranische Botschaft in London und erschießen fünf Iraner arabischer Abstammung, die die Botschaft am 30. April besetzt hatten.

GEBURTSTAGE

1988 - Adele (35), britische Pop-, Soul- und Jazzsängerin («Hello», «Rolling in the Deep»)

1968 - Dariusz Michalczewski (55), deutsch-polnischer Boxer, WBO-Weltmeister im Halbschwergewicht 1994-2003

1953 - Dieter Zetsche (70), deutscher Manager und Ingenieur, Vorstandsvorsitzender bei Daimler 2006-2019

1943 - Brigitte Erler (80), deutsche Politologin und Publizistin, Mitbegründerin und ehemalige Vorsitzende des Vereins «Aktion Courage-SOS Rassismus», Generalsekretärin der deutschen Sektion von Amnesty International 1985-1990

1943 - Michael Palin (80), britischer Autor und Schauspieler («Ein Fisch namens Wanda»), Mitbegründer von «Monty Python's Flying Circus» («Das Leben des Brian»)

TODESTAGE

2013 - Sarah Kirsch, deutsche Schriftstellerin und Lyrikerin (Erzählung «Die Pantherfrau», Lyrikband «Rückenwind»), geb. 1935

1983 - Richard Hofmann, deutscher Fußballspieler, einer der erfolgreichsten deutschen Fußballer vor dem Zweiten Weltkrieg, geb. 1906