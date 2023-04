Kalenderblatt 2023: 5. April

Berlin. 14. Kalenderwoche, 95. Tag des Jahres



Noch 270 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Widder



Namenstag: Juliana, Vinzenz

HISTORISCHE DATEN

2020 - Königin Elizabeth II. ruft die Briten in einer historischen Fernsehansprache zum Durchhalten in der Coronavirus-Pandemie auf. Abgesehen von den traditionellen Weihnachtsansprachen ist es erst die vierte solche Rede des seit 1952 amtierenden britischen Staatsoberhaupts.

2000 - Die Fusion von Deutscher und Dresdner Bank zum größten Geldkonzern der Welt platzt. Als Motiv wird der Konflikt um den Geschäftsbereich Investment-Banking genannt.

1998 - In Japan wird die bis dahin längste Hängebrücke der Welt für den Verkehr freigegeben: die fast vier Kilometer lange Akashi-Kaikyo-Brücke mit einer Hauptspannweite von 1991 Metern.

1993 - Der Vatikan erkennt die drei Kinder aus der zweiten Ehe Caroline von Monacos mit dem 1991 tödlich verunglückten Stefano Casiraghi als rechtmäßig an. Damit sind sie nicht mehr von der Thronfolge in Monaco ausgeschlossen. Die ehelich geborenen Kinder galten bislang für die Kirche als illegitim, da Carolines erste Ehe erst 1992 annulliert wurde.

1990 - Das erste frei gewählte Parlament der DDR konstituiert sich und wählt Sabine Bergmann-Pohl (CDU) zur Volkskammer-Präsidentin. Sie ist damit zugleich neues Staatsoberhaupt.

1978 - Ein Attentäter beschädigt in Amsterdam das Gemälde «La Berceuse» des niederländischen Malers Vincent van Gogh mit Messerstichen.

1968 - Nach dem Mord am schwarzen Bürgerrechtler Martin Luther King am Vortag verschärfen sich die Proteste der schwarzen Bevölkerung in den USA. In mehr als 20 Großstädten kommt es zu Straßenschlachten.

1963 - In der ARD gehen der «Weltspiegel» und der «Bericht aus Bonn» erstmals auf Sendung.

1908 - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft absolviert ihr erstes offizielles Länderspiel. Sie unterliegt in Basel der Schweiz mit 3:5.

GEBURTSTAGE

1978 - Franziska van Almsick (45), deutsche Schwimmerin, gewann bei vier Olympischen Spielen insgesamt vier Silber- und sechs Bronzemedaillen

1973 - Elodie Bouchez (50), französische Schauspielerin («Wilde Herzen»)

1973 - Pharrell Williams (50), amerikanischer Hip-Hop-Sänger und Produzent, Mitglied der Bands The Neptunes und N.E.R.D.

1963 - Matthias Baumann (60), deutscher Vielseitigkeitsreiter, Mannschaftssieger bei den Olympischen Spielen in Seoul 1988

1908 - Herbert von Karajan, österreichischer Dirigent, künstlerischer Leiter und Chefdirigent der Berliner Philharmoniker 1955 bis 1989, gest. 1989

TODESTAGE

2008 - Charlton Heston, amerikanischer Schauspieler, Oscar als bester Hauptdarsteller in «Ben Hur» (1959), geb. 1923

1723 - Johann Bernhard Fischer von Erlach, österreichischer Architekt (Wiener Karlskirche), geb. 1656