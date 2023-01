Kalenderblatt 2023: 31. Januar

Berlin. 5. Kalenderwoche, 31. Tag des Jahres

Noch 334 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Eusebius, Johannes, Marzella

HISTORISCHE DATEN

2022 - Bei einer Fahrzeugkontrolle nahe Kusel (Rheinland-Pfalz) werden eine 24-jährige Polizeianwärterin und ein 29-jähriger Polizist erschossen. Zwei Männer werden festgenommen. Hintergrund der Tat ist gewerbsmäßige Wilderei. Der Hauptangeklagte erhält am 30. November eine lebenslange Haftstrafe. Zudem wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Aufgrund eines umfassenden Geständnisses bleibt der Nebenangeklagte straffrei.

2018 - Kanada bekommt eine geschlechtsneutrale Nationalhymne. In einem Passus soll es statt «True patriot love in all thy sons command» (Erwecke Vaterlandsliebe in all deinen Söhnen) künftig «in all of us command» (in uns allen) heißen.

2013 - Der dänische Radrennfahrer Michael Rasmussen gesteht jahrelanges Doping. Rasmussen stand 2007 vor dem Sieg bei der Tour de France, ehe er von seinem Rennstall Rabobank wegen Dopingverdachts aus dem Rennen genommen wurde.

2008 - Das Europaparlament beschließt das Ende des Briefmonopols der nationalen Postverwaltungen in den 27 EU-Staaten.

1968 - Die Pazifikinsel Nauru wird unabhängig von Australien.

1958 - Die USA schießen ihren ersten Satelliten, «Explorer I», in den Weltraum.

1953 - Die irische Eisenbahnfähre «Princess Victoria» geht in einem Sturm vor der Küste der Grafschaft Down (Nordirland) unter. 128 Menschen ertrinken.

1948 - Der bis dahin unbekannte Wissenschaftler Alfred Charles Kinsey veröffentlicht seinen ersten Sexual-Report «Das sexuelle Verhalten des Mannes» (Kinsey-Report).

1943 - Die im südlichen Kessel von Stalingrad (heute Wolgograd) eingeschlossene 6. Armee unter Generalfeldmarschall Friedrich Paulus kapituliert gegen den ausdrücklichen Befehl Adolf Hitlers vor der Roten Armee.

GEBURTSTAGE

1953 - Andreas Lukoschik (70), deutscher Fernsehjournalist, Moderator des TV-Magazins «Leo’s» in der ARD 1989-1991

1938 - Prinzessin Beatrix (85), Königin der Niederlande 1980-2013

1935 - Kenzaburo Oe (88), japanischer Schriftsteller («Der stumme Schrei», «Eine persönliche Erfahrung», «Sayonara, meine Bücher»), Nobelpreis für Literatur 1994

1923 - Norman Mailer, amerikanischer Schriftsteller («Die Nackten und die Toten»), zweifacher Pulitzerpreisträger, gest. 2007

1883 - Hermann Höpker-Aschoff, deutscher Jurist und Politiker, erster Präsident des Bundesverfassungsgerichts 1951-1954, Gründungsmitglied der FDP, gest. 1954

TODESTAGE

2008 - Eva Heller, deutsche Schriftstellerin und Cartoonistin («Beim nächsten Mann wird alles anders»), geb. 1948

1888 - Don Bosco, italienischer katholischer Priester, Jugendseelsorger und Ordensgründer, 1934 heiliggesprochen, geb. 1815