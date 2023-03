Kalenderblatt 2023: 30. März

Berlin. 13. Kalenderwoche, 89. Tag des Jahres



Noch 276 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Widder



Namenstag: Leonardo

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

HISTORISCHE DATEN

2022 - Angesichts des Ukraine-Kriegs und einer drohenden Verschlechterung der Gasversorgung ruft Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas aus. Danach gibt es drei Krisenstufen. Im Notfall wären Haushaltskunden besonders geschützt.

2022 - Hollywood-Star Bruce Willis beendet seine Karriere aus gesundheitlichen Gründen, wie die Familie mitteilt. Mit dem Film «Stirb langsam» hatte der 1955 in Deutschland geborene Schauspieler 1988 den Durchbruch geschafft.

2008 - Die Europäische Union schafft die letzten routinemäßigen Passkontrollen vor Flügen zwischen nunmehr 24 europäischen Staaten der erweiterten Schengenzone ab.

1998 - In Russland setzt Präsident Boris Jelzin die europäische Menschenrechts- und die Antifolterkonvention mit seiner Unterschrift in Kraft.

1978 - Als erster westlicher Regierungschef seit der internationalen Anerkennung der DDR trifft der österreichische Bundeskanzler Bruno Kreisky (SPÖ) zu einem offiziellen Besuch in der DDR ein.

1968 - Die tschechoslowakische Nationalversammlung wählt Ludvík Svoboda als Nachfolger des moskautreuen Antonín Novotný zum Staatspräsidenten.

1936 - Das Luftschiff LZ 129 «Hindenburg» startet von Friedrichshafen zu seinem ersten Transatlantik-Flug nach Rio de Janeiro (Brasilien).

1863 - Der dänische Prinz Wilhelm wird von der griechischen Nationalversammlung zum König Georg I. von Griechenland gewählt. Er regiert als konstitutioneller Monarch von 10. Juni 1863 bis zu seiner Ermordung am 18. März 1913.

1856 - Der Frieden von Paris beendet den verlustreichen Krimkrieg zwischen Russland und den Siegern Großbritannien, Frankreich, Österreich, Sardinien und dem Osmanischen Reich.

GEBURTSTAGE

1948 - Eddie Jordan (75), irischer Formel-1-Teamchef, Chef des Rennstalls «Jordan Grand Prix» 1991-2004

1943 - Wolfgang Ohler (80), deutscher Jurist und Schriftsteller («Blindschuss»)

1938 - Klaus Schwab (85), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Gründer des Weltwirtschaftsforums in Davos

1923 - Herbert Asmodi, deutscher Schriftsteller und Fernsehautor, Schriftsteller («Jenseits vom Paradies») und Fernsehautor (Drehbuch «Der eiserne Gustav»), gest. 2007

1853 - Vincent van Gogh, niederländischer Maler («Sonnenblumen», «Van Goghs Schlafzimmer in Arles», «Nachts vor dem Café der Place du Forum in Arles»), gest. 1890

TODESTAGE

2020 - Bill Withers, amerikanischer Sänger und Songwriter, erhielt Grammy-Awards für «Ain't No Sunshine»,«Just the Two of Us» und «Lean On Me», geb. 1938

2015 - Helmut Dietl, deutscher Regisseur (Filme «Rossini», «Schtonk!», TV-Serie «Kir Royal»), geb. 1944