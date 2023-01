Kalenderblatt 2023: 28. Januar

Berlin. 4. Kalenderwoche, 28. Tag des Jahres



Noch 337 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Wassermann



Namenstag: Britta, Irmund, Karl, Maura, Thomas

HISTORISCHE DATEN

2022 - Die Verlegerin Antje Kunstmann wird mit dem Kurt-Wolff-Preis 2022 ausgezeichnet. Ihr Münchner Verlag sei «Spiegel und Akteur in der Gesellschaftsgeschichte der Bundesrepublik», teilt die Jury mit.

2013 - Die niederländische Königin Beatrix kündigt drei Tage vor ihrem 75. Geburtstag ihre Abdankung zum 30. April an.

2003 - Elf Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion legen die beiden bedeutendsten Nachfolgestaaten, Russland und die Ukraine, ihre Grenzen vertraglich fest.

1966 - Nach einem abgebrochenen Landeversuch in Bremen prallt eine Convair 440 Metropolitan der Lufthansa auf eine Wiese wenige hundert Meter hinter dem Flugplatz. Alle 46 Insassen sterben – unter ihnen die Schauspielerin Ada Tschechowa und sieben italienische Sportler. Die Ursache für das Unglück bleibt ungeklärt.

1958 - Das dänische Unternehmen Lego meldet den Legostein in seiner heutigen Form zum Patent an.

1938 - Der 28-jährige Rennfahrer Bernd Rosemeyer stirbt bei einem Rekordversuch auf der Autobahn zwischen Frankfurt und Darmstadt. Eine Windböe hatte seinen Wagen bei mehr als 430 Stundenkilometern erfasst und von der Bahn getragen.

1933 - Nachdem Reichspräsident Paul von Hindenburg eine Auflösung des deutschen Reichstages abgelehnt hat, erklärt Reichskanzler Kurt von Schleicher mit dem gesamten Kabinett seinen Rücktritt.

1878 - In New Haven (Connecticut) wird das weltweit erste Fernsprech-Vermittlungsamt in Betrieb genommen.

1573 - In Polen-Litauen gewährt die sogenannte Konförderation von Warschau Angehörigen aller Glaubensbekenntnisse volle Religionsfreiheit.

GEBURTSTAGE

1978 - Gianluigi Buffon (45), italienischer Fußballer, mehrfacher Welttorhüter des Jahres

1968 - Sarah McLachlan (55), kanadische Sängerin und Songschreiberin (Album «Afterglow»)

1948 - Mikhail Baryshnikov (75), lettisch-amerikanischer Tänzer, in der Sowjetunion geboren, bis 1974 Mitglied des Leningrader Kirow-Balletts, danach in den USA (Staatsbürger seit 1986), wo er künstlerischer Leiter des «Amerikanischen Ballett-Theaters» New York wird (1980-89)

1938 - Carl Christian von Weizsäcker (85), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Energieexperte, Sohn von Carl Friedrich von Weizsäcker

1873 - Colette, französische Schriftstellerin («Gigi»), gest. 1954

TODESTAGE

1996 - Joseph Brodsky, amerikanischer Lyriker («Ufer der Verlorenen»), Nobelpreis für Literatur 1987, geb. 1940

1956 - Marie Juchacz, deutsche Sozialpolitikerin, Gründerin der Arbeiterwohlfahrt 1919, Reichstagsabgeordnete 1920-1933, geb. 1879