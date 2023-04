Kalenderblatt 2023: 27. April

Berlin. 17. Kalenderwoche, 117. Tag des Jahres

Noch 248 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Stier

Namenstag: Floribert, Salman, Zita

HISTORISCHE DATEN

2022 - Ein von der Militärjunta in Myanmar kontrolliertes Gericht verurteilt die entmachtete Ex-Regierungschefin Aung San Suu Kyi wegen Korruption zu fünf Jahren Haft. Bis Mitte Oktober erhöht sich die Haftstrafe in weiteren Prozessen unter anderem wegen Anstiftung zum Aufruhr auf insgesamt 26 Jahre. Die Friedensnobelpreisträgerin hatte die Vorwürfe zurückgewiesen.

2021 - Der FC Bayern verpflichtet Julian Nagelsmann als neuen Trainer zur kommenden Saison. Vorgänger Hansi Flick wird als Topkandidat für die Nachfolge von Bundestrainer Jogi Löw gehandelt.

2018 - Gut 35 Jahre nach ihrer Auflösung hat die legendäre schwedische Band Abba zwei neue Songs aufgenommen, teilen die Bandmitglieder in Stockholm mit.

2008 - Der Volksentscheid für den Weiterbetrieb des Berliner Flughafens Tempelhof scheitert. Statt der erforderlichen 25 Prozent der rund 2,4 Millionen Wahlberechtigten stimmen nur 21,7 Prozent der Berliner für die Offenhaltung. Im Oktober wird der Flughafen geschlossen.

2005 - In Toulouse startet das größte Passagierflugzeug der Welt, der A380, zu seinem Jungfernflug. Die Maschine mit knapp 80 Metern Spannweite hat in der Standardversion 555 und in der Charterklasse 853 Plätze.

2003 - Die gefährliche Lungenkrankheit Sars ist nach Ansicht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die erste globale Epidemie des 21. Jahrhunderts.

1993 - Bei den ersten Parlamentswahlen im wiedervereinigten Jemen kann keine Partei eine absolute Mehrheit erringen. Die meisten Sitze erringt der Allgemeine Volkskongress von Staatspräsident Ali Abdallah Salih.

1978 - In Afghanistan übernimmt die pro-sowjetische Demokratische Volkspartei durch einen blutigen Putsch die Macht. Präsident Mohammed Daud wird mit seiner Familie ermordet.

1978 - In Willow Island (US-Bundesstaat West Virginia) sterben 51 Arbeiter, als das Gerüst eines riesigen Kraftwerk-Kühlturms einstürzt und die Arbeiter 65 Meter in die Tiefe reißt.

GEBURTSTAGE

1978 - Jakub Janda (45), tschechischer Skispringer, Gesamtsieger der Vierschanzentournee 2005/2006 zusammen mit dem Finnen Janne Ahonen

1967 - König Willem-Alexander (56), niederländischer König seit 2013

1958 - Christoph Achenbach (65), deutscher Manager, Vorstandsvorsitzender des Warenhauskonzerns KarstadtQuelle AG 2004-2005

1949 - Jean Asselborn (74), luxemburgischer Politiker, Außenminister seit 2004

1948 - Josef Hickersberger (75), österreichischer Fußballtrainer, Coach der österreichischen Nationalmannschaft 2006-2008 und 1987-1990

TODESTAGE

2003 - Dorothee Sölle, deutsche Theologin, Autorin und Friedensaktivistin (Gedichtband «Die revolutionäre Geduld», Sachbuch «Mystik und Widerstand»), geb. 1929

1983 - Georg von Holtzbrinck, deutscher Verleger, Gründer der Stuttgarter «Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck», geb. 1909