Kalenderblatt 2023: 21. März

Berlin. 12. Kalenderwoche, 80. Tag des Jahres



Noch 285 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Widder



Namenstag: Axel, Benedikt

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

HISTORISCHE DATEN

2022 - Die EU bekommt eine neue militärische Eingreiftruppe, die spätestens 2025 einsatzbereit sein soll. Die bis zu 5000 Soldaten starke Truppe ist Teil eines sicherheitspolitischen Konzepts, das die Außen- und Verteidigungsminister der 27 Mitgliedstaaten in Brüssel beschließen.

2021 - «Bewaffnete Banditen» überfallen Dörfer im Westen des afrikanischen Landes Niger und töten 137 Bewohner. Es ist einer der bislang blutigsten Terroranschläge in der Region.

2018 - Unter Auflagen erlaubt die EU-Kommission dem deutschen Bayer-Konzern die Übernahme des US-Agrarchemiekonzerns Monsanto. Ende Mai stimmen auch die US-Behörden zu. Der Deal kostet Bayer etwa 51 Milliarden Euro.

2008 - Die «Bild»-Zeitung kommt nach mehr als einem halben Jahrhundert nicht mehr aus Hamburg, sondern aus Berlin. Die Zentralredaktion des Boulevardblatts zieht in die Hauptstadt um.

2003 - Im Irak-Krieg wird nach Angaben des US-Fernsehsenders CNN der erste US-Soldat in einem Feuergefecht getötet.

1973 - Die Kattwykbrücke über den Schifffahrtsweg Süderelbe-Köhlbrand bei Hamburg wird fertiggestellt. Sie ist mit 54 Metern Durchfahrtshöhe die bis dahin größte Hubbrücke der Welt.

1963 - Das US-Gefängnis von Alcatraz in der Bucht von San Francisco wird wegen zu hoher Betriebskosten geschlossen. Die Felsen-Insel wird 1972 als Touristenattraktion der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

1943 - Wehrmachtsoffizier Rudolf von Gersdorff will sich in Berlin während einer Ausstellung mit Adolf Hitler in die Luft sprengen. Doch der Diktator verlässt die Beutewaffen-Schau vorzeitig.

1933 - In der Potsdamer Garnisonskirche wird der neue Reichstag eröffnet. Als «Tag von Potsdam» geht dieser als Medienspektakel für den Nationalsozialismus inszenierte Tag in die Geschichte ein.

GEBURTSTAGE

1973 - Christian Nerlinger (50), deutscher Fußballspieler und -funktionär, Bayern München 1991-1998

1958 - Gary Oldman (65), britischer Schauspieler («Air Force One», «Batman Begins»), Oscar als bester Hauptdarsteller für «Die dunkelste Stunde»

1943 - Hartmut Haenchen (80), deutscher Dirigent, Chefdirigent der Niederländischen Philharmonie und des Niederländischen Kammerorchesters 1986-2002, Intendant der Dresdner Musikfestspiele 2003-2008

1938 - Fritz Pleitgen, deutscher Journalist, Intendant des WDR 1995-2007, gest. 2022

1763 - Jean Paul, deutscher Schriftsteller («Flegeljahre»), gest. 1825

TODESTAGE

2010 - Wolfgang Wagner, deutscher Opernregisseur, Leiter der Bayreuther Festspiele 1951-2008, geb. 1919

1998 - Galina Ulanowa, russische Tänzerin, «Primaballerina assoluta» des Moskauer Bolschoi-Balletts 1944-1960, geb. 1910