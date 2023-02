Kalenderblatt 2023: 12. Februar

Berlin. 6. Kalenderwoche, 43. Tag des Jahres



Noch 322 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Wassermann



Namenstag: Benedikt, Gregor, Ludan

HISTORISCHE DATEN

2021 - Bei der 1000. Sitzung des Bundesrates würdigt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Beitrag der Länderkammer zum Gelingen der Demokratie. Vor ihm hatte nur Joachim Gauck 2015 als amtierender Bundespräsident im Bundesrat gesprochen.

2011 - Thomas Gottschalk gibt bekannt, dass er nach rund 24 Jahren die Moderation der ZDF-Show «Wetten, dass..?» abgeben wird.

2008 - Der Freiburger Erzbischof Robert Zollitsch wird neuer Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz (DBK). Er tritt die Nachfolge von Kardinal Karl Lehmann an.

1998 - Das Tabak-Werbeverbot in der Europäischen Union wird vom EU-Ministerrat in Brüssel endgültig verabschiedet. Das Europaparlament stimmt im Mai zu.

1993 - Eine Kompromiss-Formulierung über die Aufnahme des Umweltschutzes als Staatsziel in das Grundgesetz scheitert in der gemeinsamen Verfassungskommission von Bundestag und Bundesrat knapp an der CDU.

1978 - Gerhard Schröder wird zum Bundesvorsitzenden der Jungsozialisten in der SPD (Jusos) gewählt.

1976 - Der Bundestag verabschiedet eine Reform des Abtreibungsparagrafen 218. Bei ethischer, medizinischer oder sozialer Notlage der Frau bleibt ein Schwangerschaftsabbruch in den ersten drei Monaten straffrei.

1963 - Auf dem zugefrorenen Bodensee geben 2500 Menschen der Büste des Heiligen Johannes das Geleit von Hagnau nach Münsterlingen (Schweiz). Die Statue wechselt seit 1573 bei jeder «Seegfrörne» das Ufer. Seit 1963 wartet der Heilige auf Schweizer Seite, eine vollständige Eisdecke hat es auf dem Bodensee nicht mehr gegeben.

1908 - In New York starten sechs Autos zu einer Rallye rund um die Erde. Drei Teams erreichen nach vier Monaten das Ziel Paris.

GEBURTSTAGE

1948 - Bernd Franke (75), Fußball, Torwart für Eintracht Braunschweig 1971 - 1985, «Adler» genannt

1943 - Manfred Schell (80), deutscher Gewerkschafter, Bundesvorsitzender der GDL (Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer) 1989-2008

1943 - Rainer Eppelmann (80), deutscher Theologe und Politiker, DDR-Bürgerrechtler, Mitbegründer des «Demokratischen Aufbruchs» 1989

1928 - Heinz Baumann (95), deutscher Schauspieler («Adelheid und ihre Mörder», «Solo für Sudmann»)

1928 - Jürgen Thormann (95), deutscher Schauspieler («Jakob und Adele») und Synchronsprecher (Michael Caine, Max von Sydow u.a.)

TODESTAGE

2008 - Monica Morell, Schweizer Schlagersängerin («Ich fange nie mehr was an einem Sonntag an»), geb. 1953

1953 - Carl Froelich, deutscher Filmregisseur («Wenn wir alle Englein wären»), geb. 1875