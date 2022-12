Kalenderblatt 2022: 9. Dezember

Berlin. 49. Kalenderwoche, 343. Tag des Jahres



Noch 22 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Schütze



Namenstag: Eucharius, Petrus

HISTORISCHE DATEN

2021 - Mehr als 15 Jahre nach dem Ende der Erfolgsserie «Sex and the City» läuft der Serien-Nachfolger «And Just Like That...» auf dem Sender Sky an. Dabei müssen Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis) und Miranda (Cynthia Nixon) auf Freundin Nummer vier verzichten: Kim Cattrall als Samantha ist nicht mehr dabei.

2015 - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird vom New Yorker «Time»-Magazin als «Person des Jahres» 2015 ausgezeichnet.

2012 - Auf dem Parteitag in Hannover wählt die SPD Peer Steinbrück mit 93,45 Prozent zum Kanzlerkandidaten. Der 65-Jährige strebt eine Koalition mit den Grünen an, eine große Koalition lehnt er ab.

2002 - Nach rund 26 Jahren Bürgerkrieg unterzeichnen Vertreter der indonesischen Regierung und der separatistischen «Bewegung Freies Aceh» in Genf ein Friedensabkommen.

1992 - Der britische Premierminister John Major gibt die Trennung von Prinz Charles und dessen Ehefrau Diana bekannt.

1989 - Auf einem zweitägigen Parteitag bricht die SED mit ihrer stalinistischen Vergangenheit und wählt Gregor Gysi zu ihrem neuen Vorsitzenden.

1987 - In den israelisch besetzten arabischen Gebieten Westjordanland und Gazastreifen beginnt die erste «Intifada», ein sechsjähriger blutiger Aufstand der Palästinenser.

1982 - Der amerikanische Spielfilm «E.T. - Der Außerirdische» von Steven Spielberg kommt in die deutschen Kinos. Er gehört zu den kommerziell erfolgreichsten Filmen aller Zeiten.

1977 - Unter Vorsitz von Willy Brandt konstituiert sich die internationale Nord-Süd-Kommission. Das Gremium soll Vorschläge für einen Ausgleich zwischen den Industrienationen und den Entwicklungsländern ausarbeiten.

GEBURTSTAGE

1987 - Adam Szalai (35), ungarischer Fußballspieler (Mainz 05, TSG Hoffenheim)

1964 - Hape Kerkeling (58), deutscher Komiker, Entertainer und Autor (ARD-Comedy-Serie «Total Normal», Film: «Willi und die Windzors», Buch: «Ich bin dann mal weg – Meine Reise auf dem Jakobsweg»)

1950 - Wolfgang Fierek (72), deutscher Schauspieler («Ein Bayer auf Rügen»)

1934 - Judi Dench (88), britische Schauspielerin («Ihre Majestät: Mrs. Brown», Rolle der «M» in mehreren James-Bond-Filmen), Oscar als beste Nebendarstellerin in «Shakespeare in Love» 1999

1919 - Marianne Fürstin zu Sayn-Wittgenstein-Sayn (103), österreichische Fotografin

TODESTAGE

2021 - Lina Wertmüller, italienische Regisseurin («Liebe und Anarchie», «Sieben Schönheiten»), geb. 1928

1972 - William Dieterle, deutscher Regisseur und Schauspieler, arbeitete in Deutschland und Hollywood, geb. 1893