Kalenderblatt 2022: 9. August

Berlin. 32. Kalenderwoche, 221. Tag des Jahres



Noch 144 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Löwe



Namenstag: Edith

HISTORISCHE DATEN

2021 - Die Amerikanerin Virginia Roberts Giuffre reicht in New York Klage gegen den britischen Prinzen Andrew ein. Er habe sie als 17-Jährige mehrfach in New York und der Karibik missbraucht. Der zweitälteste Sohn von Königin Elizabeth II. bestreitet die Vorwürfe. Im Februar 2022 wird eine außergerichtliche Einigung erzielt.

2021 - In einem Report verlangt der Weltklimarat die sofortige und massive Reduzierung von Treibhausgasen. Nur so ließen sich die Temperaturen auf der Erde auf einen Anstieg um 1,5 bis 2 Grad Celsius begrenzen.

2007 - Die Europäische Zentralbank (EZB) pumpt als Reaktion auf die US-Immobilienkrise 94,8 Milliarden Euro in die Märkte. Das gilt als Beginn der Finanzkrise in Europa.

2002 - Ein 1986 gestohlenes Gemälde von Peter Paul Rubens wird von der irischen Polizei wiederentdeckt. Sie stellt das Werk «Kopf eines Mannes» in einer Wohnung in Dublin sicher.

2002 - Mit traditionellem Ritus und unter landesweiter Anteilnahme werden in Südafrika die sterblichen Überreste der einst als «Hottentotten-Venus» in Europa zur Schau gestellten Sarah Bartmann beigesetzt. Damit will Südafrika ein dunkles Kapitel rassistischer, sexistischer und kolonialer Diskriminierung schliessen.

1982 - Der zweitgrößte deutsche Elektrokonzern AEG-Telefunken ist zahlungsunfähig. Banken übernehmen schließlich zur Hälfte das AEG-Kapital und verhindern so den Konkurs.

1942 - Dmitri Schostakowitschs «Leningrader» Sinfonie erklingt erstmals im völlig zerbombten Leningrad. Die vom sowjetischen Rundfunk übertragene Sinfonie soll auf das Schicksal der von deutschen Truppen belagerten Stadt aufmerksam machen.

1902 - In der Londoner Westminster Abbey wird Edward VII. zum König von Großbritannien und Irland gekrönt. Er war seiner Mutter Königin Victoria nach deren Tod 1901 im Alter von 59 Jahren auf den Thron gefolgt.

1814 - Mit dem Vertrag von Fort Jackson zwingt General Andrew Jackson das Volk der Creek, große Teile seines Landes im südlichen Georgia und in Alabama an die USA abzugeben.

GEBURTSTAGE

1972 - Oliver Samwer (50), deutscher Unternehmer, Gründer von Zalando und Rocket Internet

1962 - Annegret Kramp-Karrenbauer (60), deutsche Politikerin, Verteidigungsministerin 2019-2021, CDU-Vorsitzende 2018-2021, CDU-Generalsekretärin Februar 2018 - Dezember 2018, saarländische Ministerpräsidentin 2011-2018

1957 - Melanie Griffith (65), amerikanische Schauspielerin («Die Waffen der Frauen», «Fegefeuer der Eitelkeiten»)

1947 - Roy Hodgson (75), britischer Fußballtrainer, englischer Nationalcoach 2012-2016

1942 - Jack DeJohnette (80), amerikanischer Jazz-Schlagzeuger (Album «Peace Time»), Bandleader der Gruppe Special Edition

TODESTAGE

1962 - Hermann Hesse, deutsch-schweizerischer Schriftsteller (wichtigste Werke: «Siddhartha», «Der Steppenwolf». «Das Glasperlenspiel»). Literatur-Nobelpreisträger 1946, geb. 1877

1942 - Edith Stein, deutsche Philosophin und Karmelitin, im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau ermordet - am 11. Oktober 1998 von Papst Johannes Paul II. heiliggesprochen, geb. 1891





