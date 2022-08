Kalenderblatt 2022: 6. August

Berlin. 31. Kalenderwoche, 218. Tag des Jahres



Noch 147 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Löwe



Namenstag: Dominikus

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

HISTORISCHE DATEN

2014 - Russland verhängt ein zunächst einjähriges Einfuhrverbot von Lebensmitteln aus dem Westen als Reaktion auf Sanktionen in der Ukraine-Krise.

2012 - Die Raumsonde «Curiosity» landet auf dem Mars. Sie soll dort nach Spuren von Leben suchen. Wenige Minuten später erreichen erste Fotos die Erde.

2009 - Bei einem Überfall auf einen Juwelier in London entkommen Räuber mit Schmuck im Wert von 40 Millionen Pfund (47 Millionen Euro).

2002 - Heftige Regenfälle führen zu verheerenden Überschwemmungen in Ost- und Süddeutschland, Österreich, Tschechien, der russischen Schwarzmeerregion, Rumänien, Norditalien, Nordostspanien und der Slowakei. Weit mehr als 100 Menschen kommen zu Tode, die Schadenssumme beläuft sich auf einen zweistelligen Milliardenbetrag.

1999 - Ein 40-jähriger Kameramann aus Frankfurt (Oder) stirbt fünf Tage nach seiner Rückkehr von der Elfenbeinküste in Berlin an Gelbfieber. Es handelt sich um den ersten Gelbfieberfall seit 1946 in Deutschland.

1997 - Beim Absturz eines südkoreanischen Jumbo-Jets der Fluggesellschaft Korean Air Lines auf der US-amerikanischen Pazifikinsel Guam kommen 229 Menschen ums Leben.

1990 - Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen beschließt als Antwort auf den Einmarsch irakischer Truppen in Kuwait eine Resolution, mit der ein praktisch totaler Handelsboykott gegen den Irak verhängt wird.

1962 - Jamaika wird von Großbritannien unabhängig. Die britische Königin bleibt aber Staatsoberhaupt.

1932 - Der Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer eröffnet die erste deutsche Autobahn zwischen Köln und Bonn. Sie ist 20 Kilometer lang. Es darf mit 120 Kilometern in der Stunde gefahren werden - die meisten Autos schaffen allerdings gerade einmal 60 Stundenkilometer.

GEBURTSTAGE

1972 - Geri Halliwell (50), britische Popsängerin, ehemaliges Mitglied der Spice Girls («Wannabe»)

1962 - Michelle Yeoh (60), malaysische Schauspielerin (James Bond-Film «Der Morgen stirbt nie»)

1946 - Peter Simonischek (76), österreichischer Schauspieler («Toni Erdmann»)

1942 - Evelyn Hamann, deutsche Schauspielerin, Titelrolle in der ARD-Krimiserie «Adelheid und ihre Mörder», Mitwirkung in vielen Loriot-Sketchen und -Filmen («Ödipussi»), gest. 2007

1922 - Freddie Laker, britischer Luftfahrtunternehmer, gilt mit seiner Fluggesellschaft Laker Skytrain als Pionier der

Billigflüge, gest. 2006

TODESTAGE

2017 - Hinrich Lehmann-Grube, deutscher Politiker (SPD), Oberbürgermeister von Leipzig 1990-1998, Oberstadtdirektor (Verwaltungschef) von Hannover 1979-1990, geb. 1932

1997 - Jürgen Kuczynski, deutscher Wirtschaftshistoriker und Schriftsteller, Nestor der Wirtschaftswissenschaften in der DDR («Dialog mit meinem Urenkel»), geb. 1904





© dpa-infocom, dpa:220725-99-143511/2