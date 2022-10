Kalenderblatt 2022: 5. Oktober

Berlin. 40. Kalenderwoche, 278. Tag des Jahres



Noch 87 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Waage



Namenstag: Attila, Meinolf

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

HISTORISCHE DATEN

2021 - Der deutsche Klimaforscher Klaus Hasselmann, der US-Meteorologe Syukuro Manabe und der Italiener Giorgio Parisi bekommen den Nobelpreis für Physik. Die Forscher haben entscheidende Modelle für Klimaberechnungen entwickelt und damit wesentlich zum Verständnis des Erdklimas beigetragen.

2017 - In einem Artikel in der «New York Times» werfen Schauspielerinnen dem Hollywood-Filmproduzent Harvey Weinstein sexuelle Belästigung vor. Weinstein räumt später Fehlverhalten ein, weist aber Vorwürfe von nicht-einvernehmlichem Sex zurück. Der Artikel bringt die #MeToo-Kampagne ins Rollen, in der sich Opfer sexueller Übergriffe zu Wort meldeten.

2002 - Palästinenserpräsident Jassir Arafat unterzeichnet ein Gesetz, das Ost-Jerusalem zur Hauptstadt eines künftigen palästinensischen Staates erklärt. Arafat reagiert damit auf die faktische Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt durch die USA.

1972 - In Dresden wird die VII. Kunstausstellung der DDR eröffnet. Eine Liberalisierung der Kulturpolitik nach der Amtsübernahme Erich Honeckers ermöglicht die Teilnahme einiger offiziell kritisierter Künstler.

1962 - Die erste Single der Beatles mit dem Song «Love me do» von Paul McCartney und John Lennon wird veröffentlicht.

1962 - Die Weltpremiere des ersten Bond-Films «Dr. No» (deutscher Titel: «James Bond – 007 jagt Dr. No») mit Sean Connery findet in London statt.

1962 - In Paris unterzeichnen Belgien, Deutschland, Frankreich, Niederlande und Schweden die Gründungsvereinbarung der Europäischen Organisation für astronomische Forschung in der südlichen Hemisphäre (ESO). Heute wird sie meist verkürzt Europäische Südsternwarte genannt.

1937 - US-Präsident Franklin D. Roosevelt hält in Chicago die außenpolitische «Quarantäne-Rede», in der er seine Bedenken über die Verschlechterung der internationalen Lage ausdrückt. Er spricht sich für eine Isolierung jener Staaten aus, die den Frieden gefährden würden.

1907 - In München wird der Deutsche Werkbund gegründet, ein Zusammenschluss von Künstlern, Kunsthandwerkern, Industriellen und Wissenschaftlern. Die Gründungsversammlung fand am 5. und 6. Oktober statt.

GEBURTSTAGE

1952 - Harold Faltermeyer (70), deutscher Komponist und Musikproduzent (Titel-Melodie «Axel F» zum Film «Beverly Hills Cop», Originalmusik zum Film «Top Gun»)

1947 - Bernd Lunkewitz (75), deutscher Verleger und Manager, Chef des Aufbau Verlags 1991-2008

1937 - Abi Ofarim, israelischer Popsänger, Tänzer und Produzent, bildete mit seiner Frau das Gesangsduo Esther und Abi Ofarim 1961-1969 («Cinderella-Rockefella», «Morning of my Life»), gest. 2018

1932 - Johanna Matz (90), österreichische Schauspielerin («Das Dreimäderlhaus», «Der Kongress tanzt», «Der Ruf der Wälder»)

1902 - Ray Kroc, amerikanischer Unternehmer, Gründer der Fast-Food-Kette McDonald's 1955 in Des Plaines (Illinois), gest. 1984

TODESTAGE

2009 - Heidi Oetinger, deutsche Verlegerin, führte mit ihrem Mann das Verlagshaus Friedrich Oetinger («Pippi Langstrumpf», «Sams»), geb. 1908

2007 - Walter Kempowski, deutscher Schriftsteller (Hauptwerk «Das Echolot», Roman «Tadellöser & Wolff» (1975 für das ZDF verfilmt)), geb. 1929