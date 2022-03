Kalenderblatt 2022: 27. März

Berlin. 12. Kalenderwoche, 86. Tag des Jahres

Sternzeichen: Widder

Namenstag: Rupert

HISTORISCHE DATEN

2020 - Der Balkanstaat Nordmazedonien wird als 30. Mitglied in die Nato aufgenommen. Als Voraussetzung war zuvor der Namensstreit mit Griechenland beigelegt worden.

2017 - Aus dem Berliner Bode-Museum wird nachts eine etwa 100 Kilo schwere kanadische Goldmünze gestohlen. Die bis heute verschwundene Beute mit dem Bildnis der britischen Königin hat einen Materialwert von rund 3,8 Millionen Euro.

2014 - Mit großer Mehrheit verurteilt die Vollversammlung der Vereinten Nationen die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland. Eine entsprechende Resolution findet in New York die Zustimmung von 100 Staaten, nur 11 stimmen dagegen.

2009 - Die olympische Flamme geht nicht mehr um die Welt. Nach den teilweise gewalttätigen Ausschreitungen vor den Peking-Spielen 2008 schafft das IOC den internationalen Teil des olympischen Fackellaufs wieder ab.

2007 - Die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft Air Berlin übernimmt den Ferienflieger LTU.

2002 - Am Vorabend des jüdischen Passah-Festes sprengt sich ein palästinensischer Attentäter der Hamas-Organisation vor einem Speisesaal eines Hotels in die Luft. In dem Saal befinden sich etwa 250 Menschen. 30 sterben, mehr als 100 werden verletzt.

1977 - Beim schwersten Flugzeugunglück in der Geschichte der Zivilluftfahrt prallen auf dem Flughafen von Teneriffa zwei Jumbojets zusammen, dabei sterben 583 Menschen.

1952 - Ein Feuerwehr-Sprengmeister wird getötet, als er ein an Bundeskanzler Konrad Adenauer gerichtetes Paket öffnet. Zu dem Attentat bekennt sich eine «Organisation jüdischer Partisanen». Der Fall wird nie aufgeklärt.

1907 - In Charlottenburg (heute Berliner Stadtteil) wird das Kaufhaus des Westens («KaDeWe») eröffnet, das damals größte Warenhaus Deutschlands

GEBURTSTAGE

1986 - Manuel Neuer (36), deutscher Fußballer, Torhüter der Nationalmannschaft seit 2009

1952 - Maria Schneider, französische Filmschauspielerin («Der letzte Tango in Paris»), gest. 2011

1947 - Aad de Mos (75), niederländischer Fußballtrainer (Ajax Amsterdam, Werder Bremen)

1942 - Michael York (80), britischer Schauspieler («Die drei Musketiere», «Cabaret»)

1927 - Mstislaw Rostropowitsch, russischer Cellist und Dirigent, gest. 2007

TODESTAGE

2002 - Billy Wilder, amerikanischer Filmregisseur («Manche mögen's heiß», «Eins, zwei, drei»), geb. 1906

1977 - Gustav Schickedanz, deutscher Unternehmer, gründet 1927 das Versandunternehmen Quelle Schickedanz KG in Fürth, geb. 1895