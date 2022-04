Kalenderblatt 2022: 17. April

Berlin. 15. Kalenderwoche, 107. Tag des Jahres



Noch 258 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Widder



Namenstag: Eberhard, Rudolf

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

HISTORISCHE DATEN

2021 - Trainer Hansi Flick will den FC Bayern München zum Saisonende verlassen. Das kündigt der Coach des deutschen Rekordmeisters nach einem 3:2 in der Fußball-Bundesliga beim VfL Wolfsburg an. Der 56-Jährige hat beim FC Bayern noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

2019 - Bei einem Busunglück auf der portugiesischen Insel Madeira kommen 29 deutsche Touristen ums Leben.

2007 - Der UN-Sicherheitsrat debattiert erstmals in seiner Geschichte über den Klimawandel. Generalsekretär Ban Ki Moon wertet die zu erwartenden Klimaveränderungen als eine Gefahr für Frieden und Sicherheit in der Welt.

2005 - In der Schweiz kommt ein Reisebus auf einer Passstraße am Großen St. Bernhard im Schneesturm von der Fahrbahn ab und stürzt 200 Meter in den Abgrund. 13 Menschen sterben.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

2002 - Sachsens Ministerpräsident Kurt Biedenkopf (CDU) tritt nach elfeinhalbjähriger Amtszeit zurück und zieht damit die Konsequenz aus zahlreichen Affären und innerparteilichem Druck. Nachfolger wird Georg Milbradt.

1989 - Die polnische Gewerkschaft «Solidarität» («Solidarnosc») kann nach mehr als siebenjähriger Untergrundtätigkeit legal ihre Arbeit wiederaufnehmen. Das Wojewodschaftsgericht in Warschau registriert die Gewerkschaft offiziell.

1982 - Die erste eigenständige Verfassung Kanadas wird von Königin Elizabeth II. unterschrieben («Constitution Act»).

1979 - In West-Berlin erscheint die erste der täglichen Ausgaben der linken, überregionalen Tageszeitung «taz», die das Monopol der sogenannten bürgerlichen Presse brechen soll.

1492 - Der Seefahrer Christoph Kolumbus wird vom Königspaar Ferdinand II. von Aragón und Isabella I. von Kastilien beauftragt, den Seeweg nach Ostasien zu finden.

GEBURTSTAGE

1992 - Shkodran Mustafi (30), deutscher Fußballspieler, Weltmeister 2014

1957 - Nick Hornby (65), britischer Schriftsteller («High Fidelity», «About a Boy»)

1937 - Ferdinand Piëch, österreichischer Autokonstrukteur und Industriemanager, Enkel von Ferdinand Porsche, Vorstandsvorsitzender von VW 1993-2002 und Audi 1988-1992, gest. 2019

1932 - Rolf Schneider (90), deutscher Schriftsteller («Schonzeiten. Ein Leben in Deutschland.», «Die Reise nach Jaroslaw»)

1897 - Thornton Wilder, amerikanischer Schriftsteller, «Unsere kleine Stadt», gest. 1975

TODESTAGE

2018 - Barbara Bush, ehemalige «First Lady» der USA, Ehefrau des ehemaligen US-Präsidenten George Bush und Mutter des ehemaligen Präsidenten George Walker Bush, geb. 1925

1997 - Chaim Herzog, israelischer Politiker, Staatspräsident 1983-1993, geb. 1918