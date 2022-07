Kalenderblatt 2022: 14. Juli

Berlin. 28. Kalenderwoche, 195. Tag des Jahres



Noch 170 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Krebs



Namenstag: Goswin, Roland, Ulrich

HISTORISCHE DATEN

2021 - Extremer Starkregen löst vor allem in Westdeutschland eine Hochwasserkatastrophe mit über 180 Toten aus. Besonders betroffen sind die Flüsse Ahr und Erft in den Kreisen Ahrweiler (Rheinland-Pfalz) und Euskirchen (Nordrhein-Westfalen). Hunderte Häuser, Brücken und Straßen werden fortgerissen oder verwüstet. Schwere Schäden mit mehr als 40 Toten gibt es auch in Belgien.

2020 - Der hessische Landespolizeipräsident Udo Münch tritt wegen der Affäre um eine Vielzahl rechtsextremer Drohmails zurück. Sie waren mit «NSU 2.0» unterzeichnet. Die Adressen der Opfer stammten aus Polizeicomputern. Die erste Morddrohung gab es bereits 2018.

2017 - Der Deutsche Fußball-Bund bricht mit einer Tradition: Volkswagen löst Mercedes-Benz nach fast einem halben Jahrhundert Zusammenarbeit mit dem DFB als Generalsponsor ab.

2007 - Im Streit um die geplante US-Raketenabwehr in Polen und Tschechien setzt Russland seine Teilnahme an dem Vertrag über Konventionelle Streitkräfte in Europa (KSE) aus.

2002 - Der erste Internationale Elbe-Badetag lockt zwischen Riesengebirge und Cuxhaven tausende Menschen an und in das früher stark verschmutzte Gewässer.

1997 - Der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofes (BGH) nimmt seine Arbeit in Leipzig auf. Mit dem Umzug von Berlin nach Leipzig wird der erste Wechsel einer bedeutenden Bundesinstitution in das Gebiet der früheren DDR vollzogen.

1987 - Auf Taiwan hebt die regierende Nationalpartei (Kuomintang) das seit 1949 geltende Kriegsrecht auf. Politische Parteien werden erlaubt, die Demokratisierung des Landes beginnt.

1902 - In Venedig bricht das Wahrzeichen der Stadt, der Campanile von San Marco aus dem 10. Jahrhundert, in wenigen Sekunden in sich zusammen. Der 100 Meter hohe Glockenturm der Markusbasilika wird originalgetreu wieder aufgebaut.

1877 - Der Papierhändler Leopold Ullstein kauft das Neue Berliner Tageblatt und legt damit den Grundstein für den Ullstein-Verlag.

GEBURTSTAGE

1977 - Kronprinzessin Victoria (45), schwedische Thronfolgerin, älteste Tochter von König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia

1972 - Manfred Weber (50), deutscher Politiker (CSU), Präsident der Europäischen Volkspartei (EVP) seit 2022, Fraktionsvorsitzender der EVP im Europäischen Parlament seit 2014

1942 - Javier Solana (80), spanischer Politiker, Beauftragter der Europäischen Union für Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 1999-2009, Nato-Generalsekretär 1995-1999

1912 - Woody Guthrie, amerikanischer Folkmusiker («This Land is your Land», «Talking Dust Bowl Blues»,) gest. 1967

1862 - Gustav Klimt, österreichischer Maler, Gründungsmitglied der «Wiener Secession», Hauptverteter des österreichischen Jugendstils, gest. 1918

TODESTAGE

2017 - Anne Golon, französische Schriftstellerin («Angélique»-Romane), geb. 1921

2012 - Norbert Berger, deutscher Schlagersänger, Duo Cindy & Bert («Immer wieder sonntags»), geb. 1945





