Kalenderblatt 2022: 12. Oktober

HISTORISCHE DATEN

2017 - Die deutschen Filmemacher Katja Benrath und Johannes Preuss werden von der US-Filmindustrie mit goldenen Studenten-Oscars ausgezeichnet. Benrath drehte in Kenia einen Film über Christen und Muslime, Preuss in Ghana eine Reportage über Goldgräber.

2017 - Einer der höchsten hölzernen Aussichtstürme Deutschlands, der 43 Meter hohe Goetheturm im Stadtwald von Frankfurt/Main fällt einer Brandstiftung zum Opfer. Er wird neu wieder aufgebaut und ist seit dem Frühjahr 2021 für die Öffentlichkeit zugänglich.

2012 - Als erster Grünen-Politiker wird Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann an der Spitze des Bundesrats stehen.Die Länderkammer wählt ihn turnusmäßig zum neuen Präsidenten. Seine einjährige Amtszeit beginnt am 1. November.

2012 - Mitten in der Finanzkrise wird die EU für ihre Verdienste um Versöhnung und Integration in Europa mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Das norwegische Nobelkomitee betont, die EU habe entscheidend zur friedlichen Entwicklung in Europa beigetragen.

2002 - Bei Bombenanschlägen auf zwei Discotheken auf der indonesischen Ferieninsel Bali sterben 202 Menschen, darunter sechs Deutsche. Die Moslemorganisation Jemaah Islamiyah mit Verbindungen zu Al-Kaida übernimmt die Verantwortung.

2002 - Das neu errichtete Fortunaportal des kriegszerstörten Potsdamer Stadtschlosses wird mit der vergoldeten Statue der Glücksgöttin gekrönt und der Öffentlichkeit übergeben.

1902 - Beim ersten Fußball-Länderspiel auf dem europäischen Kontinent besiegt Österreich Ungarn in Wien mit 5:0.

1847 - Die spätere Siemens AG wird als «Telegraphen-Bauanstalt von Siemens & Halske» in Berlin gegründet. Die Zehn-Mann-Werkstatt nimmt in einem Berliner Hinterhof den Betrieb auf.

1492 - Der Seefahrer Christoph Kolumbus «entdeckt» Amerika, ein den Europäern zu dem Zeitpunkt unbekannter Kontinent. Auf der Suche nach einem Seeweg nach Indien landet er auf einer Insel der heutigen Bahamas, von den Einheimischen

Guanahani genannt, und nimmt sie unter dem Namen «San Salvador» für Spanien in Besitz.

GEBURTSTAGE

1992 - Josh Hutcherson (30), amerikanischer Schauspieler («Die Tribute von Panem»)

1972 - Oliver Boysen (50), deutscher Schauspieler («Ganz und gar»)

1942 - Daliah Lavi, israelische Sängerin und Schauspielerin («Oh, wann kommst Du?», «Willst du mit mir gehn?», Filme: James-Bond-Film «Casino Royale» und «Old Shatterhand»), gest. 2017

1942 - Melvin Franklin, amerikanischer Soulsänger, Mitglied der Gruppe The Temptations, gest. 1995

1937 - Robert Mangold (85), US-amerikanischer Künstler, Vertreter der Minimal Art

TODESTAGE

2012 - Harry Valérien, deutscher Sportjournalist und Fernsehmoderator, moderierte 283 Sendungen des «Aktuellen Sportstudios», geb. 1923

1997 - John Denver, amerikanischer Country-Sänger («Take Me Home, Country Roads», «Leaving on a Jet Plane»), kommt bei Flugzeugabsturz ums Leben, geb. 1943