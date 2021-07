Kalenderblatt 2021: 7. Juli

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 7. Juli 2021:

27. Kalenderwoche, 188. Tag des Jahres

Noch 177 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Bodard, Edelburg, Walfrid, Willibald

HISTORISCHE DATEN

2020 - Die Autorin Elke Erb erhält den Georg-Büchner-Preis. Für die Schriftstellerin sei Poesie eine politische und höchstlebendige Erkenntnisform, urteilt die Jury. Der Preis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland. Am 31. Oktober wird der Preis überreicht.

2016 - Der Bundestag beschließt eine Verschärfung des Sexualstrafrechts. Nach dem Grundsatz «Nein heißt Nein» sind bereits Annäherungen gegen den Willen des Opfers strafbar.

2011 - Zehn Jahre nach dem Start feiert der letzte Teil der Harry-Potter-Filmreihe in London Weltpremiere. Dabei verabschieden sich die Autorin der Bücher um den Zauberschüler, Joanne K. Rowling, und die Hauptdarsteller der Filme unter Tränen von ihren Fans.

2001 - Entgegen einer Abmachung spielen Dirigent Daniel Barenboim und die Berliner Staatskapelle auf dem Israel-Festival in Jerusalem Musik von Richard Wagner. Sie rufen damit in Israel wütenden Proteste hervor, obwohl die Mehrheit des Publikums applaudiert. Öffentliche Konzerte mit Werken Wagners, der als Antisemit galt und von den Nationalsozialisten vereinnahmt wurde, sind in Israel immer noch ein Tabu.

1991 - Michael Stich besiegt im ersten rein deutschen Herren-Finale der 114-jährigen Wimbledon-Geschichte den dreimalige Champion Boris Becker sensationell mit 6:4, 7:6 (7:4), 6:4. Am Vortag hatte Steffi Graf zum dritten Mal das bedeutendste Tennisturnier der Welt gewonnen.

1974 - Die Fußballmannschaft der Bundesrepublik Deutschland wird durch einen 2:1-Sieg über die Niederlande in München Fußballweltmeister.

1956 - Der Deutsche Bundestag verabschiedet das Wehrpflichtgesetz.

1846 - Die USA annektieren Kalifornien.

1814 - Vorarlberg kehrt aus der bayerischen Herrschaft (seit 1806) wieder nach Österreich zurück.

GEBURTSTAGE

1976 - Bérénice Bejo (45), franko-argentinische Schauspielerin («The Artist»)

1963 - Vonda Shepard (58), amerikanische Sängerin und Songwriterin («From the Sun»)

1941 - Michael Howard (80), britischer Politiker, Vorsitzender der Konservativen Partei 2003-2005, Innenminister 1993-1997, Umweltminister 1992-1993, Arbeitsminister 1990-1992

1921 - Rollo Gebhard, deutscher Weltumsegler und Autor, gest. 2013

1901 - Gustav Knuth, deutscher Schauspieler (Filme «Sissi», «Ich denke oft an Piroschka», TV-Serien «Salto Mortale», «Der eiserne Gustav»), gest. 1987

TODESTAGE

2016 - Wolfram Siebeck, deutscher Gastronomiekritiker und Gourmet, Kolumnist der «Zeit», Bücher «Kulinarische Notizen», «Siebecks Klassiker», geb. 1928

2006 - Rudi Carrell, niederländischer Entertainer, Showmaster und Schauspieler, «7 Tage - 7 Köpfe» (1996-2005), «Rudi-Carrell-Show» (1965-74 und 1988-1992 in Deutschland), «Am laufenden Band» (1974-1979), geb. 1934

© dpa-infocom, dpa:210628-99-167730/2