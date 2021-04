Kalenderblatt 2021: 7. April

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 7. April 2021:

AdUnit urban-intext1

14. Kalenderwoche, 97. Tag des Jahres

Noch 268 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Widder

AdUnit urban-intext2

Namenstag: Johannes Baptist

HISTORISCHE DATEN

AdUnit urban-intext3

2020 - In Deutschland sind mehr als 100.000 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Damit ist die Zahl erstmals sechsstellig.

AdUnit urban-intext4

2018 - In Münster steuert ein 48-Jähriger einen Campingbus in eine Menschenmenge. Vier Passanten sterben, der Täter erschießt sich. Nach Erkenntnissen der Polizei handelte der Mann in Selbstmordabsicht.

2016 - Unbekannte rauben aus dem Springfield Art Museum im US-Bundesstaat Missouri sieben Gemälde des Pop-Art-Künstlers Andy Warhol. Sie zeigen die berühmten Campbell-Suppendosen.

2006 - Bundestrainer Jürgen Klinsmann entscheidet sich für Jens Lehmann von Arsenal London und gegen Oliver Kahn als Nummer Eins im Tor der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft.

2001 - Die amerikanische Mars-Sonde «Mars Odyssey 2001» startet von Cape Canaveral. Seit Oktober 2001 umkreist sie den Roten Planeten.

1994 - In Ruanda beginnen Hutu-Milizen ihre Jagd auf Tutsis und moderate Hutus. In nur 100 Tagen werden mehr als 800.000 Menschen auf brutalste Weise getötet.

1989 - In Wien werden vier Pflegehelferinnen verhaftet, die mindestens 42 alte und zumeist hilflose Patienten getötet haben sollen. Die Frauen werden 1991 zu Haftstrafen zwischen 15 Jahren und lebenslänglich verurteilt.

1826 - Der bayerische König Ludwig I. legt in München den Grundstein für die Pinakothek. Die Bauarbeiten dauern zehn Jahre, 1836 wird die Gemäldesammlung eröffnet.

1766 - Kaiser Joseph II. öffnet das ehemalige kaiserliche Jagdgebiet Prater in Wien für die Öffentlichkeit.

GEBURTSTAGE

1971 - Guillaume Depardieu, französischer Schauspieler («Der Killer und das Mädchen»), Sohn des Schauspielers Gérard Depardieu, gest. 2008

1958 - Birgit Schrowange (63), deutsche Fernseh-Moderatorin (RTL-Magazin «Extra» 1994-2019)

1944 - Gerhard Schröder (77), deutscher Politiker, Bundeskanzler 1998-2005. SPD-Vorsitzender 1999-2004

1939 - Francis Ford Coppola (82), amerikanischer Filmregisseur («Apocalypse Now», Trilogie «Der Pate») und Filmproduzent

1931 - Daniel Ellsberg (90), amerikanischer Politologe und Publizist, zeitweilig militärpolitischer Berater John F. Kennedys, enthüllte 1971 geheime Vietnamkriegspläne der damaligen US-Regierung (Pentagon-Papiere), Alternativer Nobelpreis 2006

TODESTAGE

2001 - Beatrice Straight, amerikanische Schauspielerin («Poltergeist», 1976 Oscar als beste Nebendarstellerin in «Network»), geb. 1914

1986 - Valérie von Martens, deutsche Schauspielerin («Das Haus in Montevideo»), geb. 1894

© dpa-infocom, dpa:210329-99-07522/2