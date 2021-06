Kalenderblatt 2021: 6. Juni

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 6. Juni 2021:

22. Kalenderwoche, 157. Tag des Jahres

Noch 208 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Zwillinge

Namenstag: Kevin, Klaudius, Norbert

HISTORISCHE DATEN

2020 - Nach Lügde und Bergisch Gladbach hat die Polizei in Münster den dritten großen Fall von Kindesmissbrauch in Nordrhein-Westfalen aufgedeckt. Hauptbeschuldigter in einem bundesweiten Netzwerk ist ein 27-Jähriger aus Münster, der einschlägig vorbestraft ist.

2019 - Der vormalige Krankenpfleger Niels Högel wird in Oldenburg wegen 85-fachen Mordes zu lebenslanger Haft und besonderer Schwere der Schuld verurteilt. Er hatte von 2000 bis 2005 in Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst Patienten mit Medikamenten zu Tode gespritzt.

2011 - Das Bundeskabinett beschließt ein Gesetzespaket zum Ausstieg aus der Atomkraft und zum Ausbau der erneuerbaren Energien. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich nach der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima zu einer Kehrtwende in der Atompolitik entschlossen.

1991 - Das Museum für Moderne Kunst in Frankfurt am Main, ein Bau des Wiener Architekten Hans Hollein, wird offiziell eingeweiht.

1986 - In Neubrandenburg stellt Diskuswerfer Jürgen Schult (DDR) mit 74,08 Metern den bis heute gültigen Weltrekord im Diskuswerfen auf.

1971 - In der Illustrierten «Stern» bekennen sich 374 Frauen dazu, dass sie abgetrieben haben. Die Selbstbezichtigungskampagne ist als Protest gegen den § 218 gedacht.

1961 - Mit dem ZDF-Staatsvertrag besiegeln die Ministerpräsidenten der Bundesländer die Gründung des Zweiten Deutschen Fernsehens.

1951 - Im Titania-Filmpalast in Berlin werden die ersten Berliner Internationalen Filmfestspiele eröffnet, die so genannte Berlinale.

1931 - Der 1854 errichtete «Glaspalast» in München geht in Flammen auf. 3000 Kunstwerke verbrennen, darunter 110 Gemälde einer Ausstellung deutscher Romantiker.

GEBURTSTAGE

1966 - Anthony Yeboah (55), ghanaischer Fußballspieler (Hamburger SV 1997-2001)

1956 - Björn Borg (65), schwedischer Tennisspieler, fünfmaliger Wimbledon-Sieger in Folge 1976-1980

1945 - Theo Zwanziger (76), deutscher Sportfunktionär, Präsident des Deutschen Fußball-Bundes 2004-2012

1934 - König Albert II. (87) König der Belgier 1993-2013

1926 - Klaus Tennstedt, deutscher Dirigent, Chefdirigent des London Philharmonic Orchestra 1983-1987, gest. 1998

TODESTAGE

1991 - Stan Getz, amerikanischer Jazz-Musiker, Tenorsaxofonist propagierte Anfang der 60er-Jahre den Bossa Nova («The Girl from Ipanema»), geb. 1927

1946 - Gerhart Hauptmann, deutscher Schriftsteller und Dramatiker («Die Weber»), Nobelpreis für Literatur 1912, geb. 1862

© dpa-infocom, dpa:210524-99-718839/2