Kalenderblatt 2021: 26. Oktober

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 26. Oktober 2021:

43. Kalenderwoche, 299. Tag des Jahres

Noch 66 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Skorpion

Namenstag: Amandus, Sigebald, Witta

HISTORISCHE DATEN

2020 - Die republikanische Mehrheit des US-Senats bestätigt Amy Coney Barrett als Richterin am Obersten Gericht. Damit steigt die Zahl der Konservativen im Supreme Court auf sechs der neun Sitze. Präsident Donald Trump hatte die 48-Jährige als Nachfolgerin der verstorbenen liberalen Richterin Ruth Bader Ginsburg vorgeschlagen.

2019 - Der «Kalif» der Terrormiliz Islamischer Staat, Abu Bakr al-Bagdadi, wird in seinem Unterschlupf in der nordsyrischen Provinz Idlib aufgespürt und begeht Suizid. Ein Kommando der US-Spezialtruppe «Delta Force» hatte das Haus gestürmt.

2011 - Im Zuge der Bundeswehrreform sollen mehr als 120 der bundesweit 400 Standorte geschlossen oder verkleinert werden. Das gibt Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) bekannt, nachdem das Kabinett sein Konzept gebilligt hat.

2006 - US-Präsident George W. Bush unterzeichnet ein umstrittenes Gesetz zum Bau neuer Zäune an der Grenze zu Mexiko. Bis Ende 2008 soll rund ein Drittel der amerikanisch-mexikanischen Grenze mit einem hohen Spezialzaun versehen werden.

2001 - In den USA treten sechs Wochen nach den Anschlägen von New York und Washington umfassende neue Anti-Terror-Gesetze («USA Patriot Act») in Kraft, die härtere Überwachungsmaßnahmen ermöglichen.

1994 - Jordanien und Israel unterzeichnen nach jahrzehntelanger Feindschaft offiziell einen Friedensvertrag.

1979 - Der südkoreanische Staatspräsident Park Chung Hee wird beim Abendessen vom Chef des Geheimdienstes erschossen.

1976 - In Südafrika erklärt sich das von der weißen Regierung in Pretoria unterstützte «Homeland» Transkei für unabhängig. Die Vereinten Nationen erkennen die Transkei nicht an.

1896 - Mit dem Vertrag von Addis Abeba muss Italien die Unabhängigkeit des äthiopischen Kaiserreiches akzeptieren. Die Italiener hatten zuvor versucht, das Land zu erobern, waren aber von abessinischen Truppen vernichtend geschlagen worden.

GEBURTSTAGE

1976 - Florence Kasumba (45), deutsche Schauspielerin («Black Panther», «Tatort»-Kommissarin)

1961 - Uhuru Kenyatta (60), kenianischer Politiker, Staatspräsident seit 2013, Sohn des ersten kenianischen Präsidenten Jomo Kenyatta

1951 - Julian Schnabel (70), amerikanischer Maler und Regisseur («Basquiat»)

1936 - Christiane Herzog, deutsche Lehrerin, Ehefrau des früheren Bundespräsidenten Roman Herzog, gest. 2000

1911 - Mahalia Jackson, amerikanische Gospelsängerin («He Knows My Heart»), gest. 1972

TODESTAGE

1999 - Rex Gildo, deutscher Schlagersänger («Fiesta Mexicana», «Speedy Gonzales»), geb. 1936

1971 - Christian Fette, deutscher Gewerkschafter, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB 1951-1952, geb. 1895

© dpa-infocom, dpa:211018-99-633587/2