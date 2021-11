Kalenderblatt 2021: 25. November

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. November 2021.

47. Kalenderwoche, 329. Tag des Jahres

Noch 36 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Schütze

Namenstag: Katharina, Margareta

HISTORISCHE DATEN

2020 - Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie verlängern Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten den Teil-Lockdown vorerst bis zum 20. Dezember. Private Treffen werden auf fünf Personen aus zwei Haushalten begrenzt. Von Weihnachten bis 1. Januar dürfen es bis zu zehn Personen aus dem näheren Umfeld sein. Die Maskenpflicht wird erweitert.

2019 - Bei einem Einbruch in Dresdens berühmte Schatzkammer Grünes Gewölbe werden Juwelengarnituren im Gesamtversicherungswert von mindestens 113,8 Millionen Euro entwendet. Die Täter waren durch ein Fenster in das Residenzschloss eingestiegen.

2016 - Uli Hoeneß ist wieder Präsident des FC Bayern München. Der 64-Jährige wird neun Monate nach seiner Haftentlassung erneut ins höchste Amt des deutschen Fußball-Rekordmeisters gewählt. Dieses hatte er nach seiner Verurteilung wegen Steuerhinterziehung im März 2014 aufgegeben.

2001 - Bei einer Revolte von inhaftierten Taliban-Kämpfern in der nordafghanischen Stadt Masar-i-Scharif werden bis zur Niederschlagung zwei Tage später Hunderte Menschen getötet.

1988 - Die CDU-Politikerin Rita Süssmuth wird zur Präsidentin des Deutschen Bundestages gewählt.

1981 - Papst Johannes Paul II. ernennt den Münchner Kardinal Joseph Ratzinger zum Präfekten der vatikanischen Kongregation für die Glaubenslehre.

1976 - The Band geben ihr legendäres Abschiedskonzert. Der fünfstündige Auftritt mit prominenten Gästen wie Bob Dylan, Joni Mitchell, Eric Clapton, Neil Young und Van Morrison wird von Martin Scorsese zum Konzertfilm «The Last Waltz» verarbeitet.

1956 - Mit der Yacht «Granma» verlassen Fidel Castro und 82 Bewaffnete den mexikanischen Hafen Tuxpan Richtung Kuba um den Kampf gegen die Diktatur Fulgencio Batistas aufzunehmen. An Bord befinden sich auch sein Bruder Raúl und Ernesto «Che» Guevara. Zwei Jahre später zieht Fidel Castro an der Spitze der Revolutionäre in Havanna ein.

1936 - Das Deutsche Reich und Japan unterzeichnen den «Antikominternpakt» zur gemeinsamen Abwehr des Kommunismus.

GEBURTSTAGE

1991 - Philipp Grubauer (30), deutscher Eishockeyspieler in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL (Seattle Kraken), Nationalspieler seit 2014

1981 - Xabi Alonso (40), spanischer Fußballspieler (Real Madrid 2009-2014, Bayern München 2014-2017)

1971 - Christina Applegate (50), amerikanische Schauspielerin («Eine schrecklich nette Familie»)

1941 - Hans-Georg Moldenhauer (80), deutscher Sportfunktionär, Vize-Präsident des DFB 1995-2010, letzter Präsident des Deutschen Fußball-Verbandes (DFV) in der DDR

1881 - Papst Johannes XXIII., Amtszeit 1958-1963, heiliggesprochen 2014, gest. 1963

TODESTAGE

2016 - David Hamilton, britischer Fotograf (Filme: «Bilitis», «Laura»), geb. 1933

2016 - Fidel Castro, kubanischer Politiker und Revolutionär, Vorsitzender des Ministerrates (Ministerpräsident) 1959-2006, geb. 1926

© dpa-infocom, dpa:211115-99-999632/2