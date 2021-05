Kalenderblatt 2021: 25. Mai

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. Mai 2021:

21. Kalenderwoche, 145. Tag des Jahres

Noch 220 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Zwillinge

Namenstag: Beda, Gregor, Maria Magdalena

HISTORISCHE DATEN

2020 - Der unbewaffnete Schwarze George Floyd wird bei seiner Festnahme in Minneapolis getötet. Ein weißer Beamter drückte sein Knie minutenlang auf Floyds Hals, während dieser fleht, ihn atmen zu lassen. Sein Tod löst im ganzen Land Massenproteste gegen Polizeigewalt und Rassismus aus.

2011 - Im US-Fernsehen läuft nach 25 Jahren die letzte Folge der erfolgreichsten Talkshow der Welt, der Oprah-Winfrey-Show.

2006 - In einem der spektakulärsten Wirtschaftsbetrugsprozesse in den USA werden die beiden ehemaligen Chefs des zusammengebrochenen Energiekonzerns Enron Jeffrey Skilling und Kenneth Lay in Houston (Texas) wegen Bilanzbetrügereien schuldig gesprochen.

2001 - Der höchste Berg der Welt, der Mount Everest, wird zum ersten Mal von einem blinden Menschen bezwungen. Der Amerikaner Erik Weihemayer erreicht den Gipfel mit 17 Teamkollegen.

1996 - Die 49. Jahresversammlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beschließt in Genf, dass die weltweit letzten Pockenviren bis zum 30. Juni 1999 vernichtet werden sollen.

1996 - Im südfranzösischen Nîmes wird Cristina Sanchez als erste Frau in der Geschichte des französischen und spanischen Stierkampfes in die Bruderschaft der Matadoren aufgenommen.

1946 - Der stellvertretende amerikanische Oberkommandierende in Deutschland, General Lucius D.Clay, gibt die vorläufige Einstellung aller Reparationslieferungen aus der US-Zone an die Sowjetunion bekannt.

1946 - Jordanien wird als Königreich unabhängig, nachdem Großbritannien das Mandat des Völkerbundes aufgegeben hatte. 1949 wird der Staat in «Haschemitisches Königreich Jordanien» umbenannt.

1659 - Richard Cromwell legt das von seinem Vater Oliver Cromwell übernommene Amt des Lordprotektors von England nieder und geht ins Exil. Die Monarchie wird 1660 unter König Karl II. wiederhergestellt.

GEBURTSTAGE

1976 - Cillian Murphy (45), irischer Schauspieler («Batman Begins», «The Wind That Shakes The Barley»)

1946 - Franz Morak (75), österreichischer Schauspieler, Rockmusiker und Politiker, in der Politik ab 1994, LP-Veröffentlichungen als Musiker: «Morak'n'Roll», «Herzstillstand»

1936 - Willfried Penner (85), deutscher Politiker, Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages 2000-2005

1931 - Manfred Peter Hein (90), deutscher Schriftsteller, Lyriker («Über die dunkle Fläche») und Übersetzer, lebt seit 1958 in Finnland

1896 - Carl Underberg, deutscher Industrieller, Enkel des Firmengründers, gest. 1972

TODESTAGE

2011 - Leonora Carrington, britische Schriftstellerin, Malerin und Dramatikerin («Die Windsbraut»), geb. 1917

1951 - Paula von Preradovic, österreichische Schriftstellerin («Pavo und Pero», «Dalmatinische Sonette»), Verfasserin des Textes der österreichischen Bundeshymne, geb. 1887

© dpa-infocom, dpa:210517-99-624785/2