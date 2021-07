Kalenderblatt 2021: 13. Juli

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 13. Juli 2021:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

28. Kalenderwoche, 194. Tag des Jahres



Noch 171 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Krebs



Namenstag: Arn, Heinrich, Mildred, Sara, Silas

HISTORISCHE DATEN

2020 - Weil der bulgarische Ministerpräsident Boiko Borissow und seine bürgerlich-nationale Regierung einen Rücktritt ablehnen, kommt es zu wochenlangem Aufruhr und Straßenblockaden in der Hauptstadt Sofia. Borissow und seinen Ministern wird vor allem Korruption vorgeworfen.

2016 - Fast drei Wochen nach dem historischen Brexit-Votum wird Theresa May neue Premierministerin in Großbritannien. Die Konservative folgt auf den zurückgetretenen David Cameron.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

2014 - Deutschland gewinnt das WM-Finale gegen Argentinien in Rio de Janeiro mit 1:0 nach Verlängerung und wird zum vierten Mal Fußball-Weltmeister.

2006 - Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg erklärt die Fusion von Bertelsmann Music Group (BMG) und Sony Music zum weltweit zweitgrößten Musikunternehmen für nichtig.

2006 - Die Regensburger Altstadt wird von der Unesco in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen.

2001 - Die radikalislamischen Taliban verbieten den Gebrauch des Internets in Afghanistan. «Wir sind nicht gegen das Internet, aber es wird benutzt, um Obszönitäten, Unmoral und Propaganda gegen den Islam zu verbreiten», sagt der Außenminister des Talibanregimes, Wakil Ahmed Mutawakil.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

1996 - Eine Kindergruppe aus Kleve wird in Leisten bei Plau am See (Mecklenburg-Vorpommern) von rechtsradikalen Jugendlichen überfallen. Sechs Betreuer werden zum Teil schwer verletzt. Der Überfall ist vorläufiger Höhepunkt einer Serie von Gewalttaten ostdeutscher Jugendlicher gegen Touristen.

1951 - Vier Tage nach dem verbündeten Großbritannien beendet Frankreich beendet den Kriegszustand mit Deutschland. Es handelt sich um einen völkerrechtlichen Akt sechs Jahre nach Kriegsende.

1936 - Die Ermordung des spanischen monarchistischen Abgeordneten José Calvo Sotelo wird Anlass eines Militärputsches, der sich zum Spanischen Bürgerkrieg ausweitet.

GEBURTSTAGE

1996 - Max Heß (25), deutscher Leichtathlet, Europameister im Dreisprung (2016)

1956 - Günther Jauch (65), deutscher Fernsehjournalist und Talkmaster («Stern TV», «Wer wird Millionär?»)

1951 - Sonia Mikich (70), deutsche Fernsehjournalistin, Chefredakteurin des WDR 2014-2018, ARD-Korrespondentin in Moskau 1992-1998

1941 - Jacques Perrin (80), französischer Schauspieler, Filmregisseur und -produzent («Nomaden der Lüfte - Das Geheimnis der Zugvögel»)

1941 - Robert Forster, amerikanischer Schauspieler («Jackie Brown»), gest. 2019

TODESTAGE

2011 - Heinz Reincke, deutsch-österreichischer Schauspieler («Der Landarzt», «Heimatgeschichten»), geb. 1925

1951 - Arnold Schönberg, österreichischer Komponist, Schöpfer der Zwölftonmusik, geb. 1874





© dpa-infocom, dpa:210705-99-259188/2