Kalenderblatt 2021: 13. April

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 13. April 2021:

15. Kalenderwoche, 103. Tag des Jahres

Noch 262 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Widder

Namenstag: Hermenegild, Martin

HISTORISCHE DATEN

2006 - Die europäische Raumsonde «Venus Express» sendet zwei Tage nach dem Erreichen der Zielumlaufbahn erste Bilder vom Nachbarplaneten, darunter die ersten überhaupt vom Südpol der Venus.

1996 - In Verona (Italien) einigen sich die EU-Finanzminister auf ein neues europäisches Währungssystem. Am 1. Januar 1999 wird der «Euro» als Buchungswährung und am 1. Januar 2002 als Bargeld eingeführt.

1991 - Der Verwaltungsrat der Treuhandanstalt wählt Birgit Breuel zur Nachfolgerin des ermordeten Präsidenten Detlev Karsten Rohwedder.

1986 - Die 16 Jahre alte Steffi Graf gewinnt in Hilton Head/South Carolina/USA durch einen Sieg über die Weltranglisten-Zweite Chris Evert-Lloyd zum ersten Mal ein Profi-Tennisturnier.

1986 - Papst Johannes Paul II. besucht die Hauptsynagoge von Rom und betritt damit als erstes Oberhaupt der katholischen Kirche ein jüdisches Gotteshaus.

1941 - Japan und die Sowjetunion schließen einen Nichtangriffspakt.

1919 - Britische Soldaten erschießen beim Massaker von Amritsar in der indischen Provinz Punjab 379 Menschen, die friedlich gegen die Kolonialherren demonstriert hatten.

1903 - Die Bagdader Eisenbahngesellschaft wird in Konstantinopel (heute Istanbul) gegründet. Unter maßgeblicher Beteiligung des Deutschen Reiches soll das spektakuläre Großprojekt die Bahnverbindung von Berlin bis zum Persischen Golf herstellen.

1784 - «Kabale und Liebe. Ein bürgerliches Trauerspiel» von Friedrich Schiller wird in Frankfurt am Main uraufgeführt.

GEBURTSTAGE

1961 - Georg Bätzing (60), deutscher katholischer Geistlicher, Bischof von Limburg, seit März 2020 Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz

1951 - Beate Wedekind (70), deutsche Journalistin, Autorin und Galeristin, ehemalige Chefredakteurin von «Elle», «Ambiente», «Bunte» und «Gala»

1951 - Joachim Streich (70), deutscher Fußballspieler, Top-Stürmer, Rekordtorschütze der DDR-Nationalmannschaft (55 Tore in 102 Länderspielen) und der DDR-Oberliga (229 Tore in 378 Spielen)

1931 - Michel Deville (90), französischer Filmregisseur («Die Vorleserin», «Sweetheart», «Das wilde Schaf»)

1921 - Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza, Schweizer Industrieller und Kunstsammler, gest. 2002

TODESTAGE

2016 - Gerd Fuchs, deutscher Schriftsteller («Die Auswanderer», «Schussfahrt»), geb. 1932

2006 - Muriel Spark, britische Schriftstellerin («Die Blütezeit der Miss Jean Brodie»), geb. 1918

© dpa-infocom, dpa:210405-99-93863/2