Kalenderblatt 2021: 11. Oktober

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 11. Oktober 2021:

41. Kalenderwoche, 284. Tag des Jahres



Noch 81 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Waage



Namenstag: Quirin, Ethelburg, Bruno

HISTORISCHE DATEN

2020 - Der Brite Lewis Hamilton gewinnt das Formel-1-Rennen auf dem Nürburgring. Mit seinem 91. Rennsieg stellt er den Grand-Prix-Rekord von Michael Schumacher ein.

2019 - Die US-Amerikanerin Jennifer Morgan wird Co-Chefin des Softwareriesen SAP und somit die erste Frau an der Spitze eines Dax-Konzerns. Im April 2020 verlässt sie das Unternehmen bereits wieder.

2016 - Samsung nimmt sein Pannen-Smartphone Galaxy Note 7 vom Markt, nachdem eine erste Rückrufaktion die Gefahr plötzlicher Brände nicht ausräumen konnte. Die Ursachen der Brände bleibt zunächst unklar.

2006 - In der New Yorker Innenstadt stürzt ein Kleinflugzeug in ein Hochhaus. Baseball-Profi Cory Lidle und sein Fluglehrer kommen ums Leben.

2001 - Im öffentlichen Dienst müssen Frauen künftig überall, wo sie unterrepräsentiert sind, bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt und befördert werden. Der Bundestag verabschiedet ein entsprechendes Gesetz.

1986 - US-Präsident Ronald Reagan und der sowjetische Parteichef Michail Gorbatschow treffen sich in der isländischen Hauptstadt Reykjavík. Ihre Verhandlungen führen zunächst zu Annäherungen, scheitern dann aber an unüberbrückbaren Differenzen in der Frage der Weltraumwaffen.

1971 - Der japanische Kaiser Hirohito beginnt seinen ersten Staatsbesuch in der Bundesrepublik.

1931 - In Bad Harzburg wird die «Harzburger Front» gegen die parlamentarische Ordnung der Weimarer Republik gebildet. Sie ist ein Bündnis von Nationalsozialisten, Deutschnationalen, Stahlhelm, Alldeutschem Verband und Vertretern mächtiger Gruppen aus Wirtschaft, Militär und Adel.

1531 - Der Schweizer Reformator Ulrich Zwingli fällt auf dem Schlachtfeld bei Kappel in einem Krieg, in dem die protestantischen Züricher den katholischen Kantonen Uri, Schwyz, Unterwalden, Luzern und Zug ihren Glauben aufzwingen wollen.

GEBURTSTAGE

1976 - Emily Deschanel (45), amerikanische Schauspielerin (Krimiserie « Bones – Die Knochenjägerin»)

1951 - Jean-Jacques Goldman (70), französischer Rocksänger und Komponist («Il suffira d'un signe», «Là-bas»)

1929 - Dorothee Wilms (92), deutsche Politikerin, Bundesministerin für Bildung und Wissenschaft 1982-1987, Bundesministerin für innerdeutsche Beziehungen 1987-1991

1886 - Edmund Goldschagg, deutscher Verleger, Mitherausgeber der «Süddeutschen Zeitung», gest. 1971

1791 - Carl Bertelsmann, deutscher Drucker und Verleger, gründet 1835 in Gütersloh den C. Bertelsmann Verlag, gest. 1850

TODESTAGE

1963 - Jean Cocteau, französischer Schriftsteller («Kinder der Nacht»), Maler und Filmregisseur («Orphée»), geb. 1889

1896 - Anton Bruckner, österreichischer Komponist, schrieb Kirchenmusik und neun Symphonien, geb. 1824





© dpa-infocom, dpa:211004-99-469725/2