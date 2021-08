Junger Mann erschossen

Ubstadt-Weiher. Bei einem Streit zwischen zwei Brüdern im Kreis Karlsruhe ist einer der beiden tödlich verletzt worden. Die beiden jungen Männer seien am Samstag im Treppenhaus des gemeinsam bewohnten Mehrfamilienhauses in Ubstadt-Weiher in Streit geraten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mit. Dabei sei der 28-Jährige „durch mehrere Schussverletzungen“ ums Leben gekommen. Sein 29 Jahre alter Bruder habe sich daraufhin vor dem Wohnhaus mit einer Schusswaffe selbst schwer verletzt, hieß es. Er schwebt den Angaben nach in Lebensgefahr. Die Hintergründe des Streits der beiden Brüder waren zunächst unklar. dpa

