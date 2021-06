Junge ertrunken – Retter behindert

Bremen. Bei einem tödlichen Badeunfall eines 15 Jahre alten Jungen in Bremen haben Gaffer laut Polizei den Rettungseinsatz massiv behindert. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, konnte sich der Junge am Vortag im Achterdieksee nicht mehr an der Wasseroberfläche halten. Badegäste suchten nach ihm. Ein Mann entdeckte den 15-Jährigen schließlich, Taucher zogen ihn aus dem Wasser. Wiederbelebungsversuche blieben aber erfolglos. Die Unglücksursache ist noch unklar.

AdUnit urban-intext1

Laut Polizei versperrten etwa 150 bis 200 Schaulustige den Einsatzkräften den Weg. Während der Reanimation schirmten zunächst Helfer und Badegäste den Blick mit Handtüchern und Decken ab. Auch dabei kam es zu Behinderungen, weil Gaffer mit Handys fotografierten oder filmten. Die Polizei musste erst Sichtschutzwände aufbauen und die Rettungsstelle absperren, damit sich die Leute entfernten. dpa