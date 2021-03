London. Für den britischen Premierminister Boris Johnson wird der Fall der getöteten Sarah Everard zu einer Gratwanderung. Nach der teils gewaltsamen Auflösung einer Mahnwache Hunderter Frauen und angesichts eindrucksvoller Protestbilder vor dem Parlament hat der Regierungschef Verständnis für die Wut der Demonstrantinnen gezeigt. Zugleich darf Johnson aber aus Rücksicht auf seine konservativen Parteifreunde die von der Corona-Pandemie ohnehin schwer belastete Polizei nicht bloßstellen.

Der Premier kündigte ein Treffen einer Arbeitsgruppe an. Ziel sei, Schritte zum Schutz von Frauen und Mädchen zu erörtern und sicherzustellen, „dass unsere Straßen sicher sind“, teilte die Regierung mit. „Der Tod von Sarah Everard muss uns in dem Entschluss vereinen, Gewalt gegen Frauen und Mädchen auszutreiben und jeden Teil des Justizsystems dafür einzusetzen, sie zu schützen und zu verteidigen“, sagte Johnson.

Spektakulärer Fall

Der Fall hält das Land seit Tagen in Atem: Sarah Everard war am 3. März in Südlondon verschwunden, als sie von einer Freundin nach Hause ging. Vermutet wird, dass ein Polizist auf dem Rückweg von seiner Schicht sie von der Straße entführte und tötete. Mittlerweile wurde ihre Leiche in einem Wald in Kent gefunden, der Verdächtige sitzt in U-Haft. Seitdem tobt eine Debatte über Gewalt gegen Frauen. Am Samstag legten Tausende Blumen im Südlondoner Park Clapham Common nieder, wo die 33-Jährige zuletzt gesehen worden war. Doch am Abend eskalierte die Situation: Weil Abstandsregeln missachtet wurden, schritt die Polizei teils rüde ein. dpa