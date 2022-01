Jörg Pilawa verlässt ARD

Hamburg/Mainz. Der neue Moderator beim „heute journal“, Christian Sievers, wird die Nachrichten künftig mit einer neuen Co-Moderatorin präsentieren. Am Montag (10. Januar, 21.45 Uhr) startet der 52-Jährige als Nachfolger von Claus Kleber gemeinsam mit Hanna Zimmermann (Bild oben), die für die Nachrichtenblöcke zuständig ist, wie das ZDF am Donnerstag in Mainz mitteilte.

Die Journalistin, Jahrgang 1988, war seit September 2020 im ZDF als Moderatorin der Spätausgabe „heute journal update“ zu sehen. Davor hatte sie ab Frühjahr 2018 das Vorgängerformat „heute+“ moderiert. Seit 2015 war sie bereits für andere Formate wie zum Beispiel ZDF-Wahlsendungen tätig.

Wechsel zu Sat.1

TV-Moderator Jörg Pilawa (Bild unten) und die ARD gehen getrennte Wege – laut einem Bericht der „Bild“-Zeitung wechselt der beliebte Quizmaster zum Privatsender Sat.1. Der Norddeutsche Rundfunk gab die Trennung am Donnerstag in Hamburg bekannt. „Ich bin, mit einer Unterbrechung, über 20 Jahre für die ARD und den NDR tätig gewesen und durfte dort zahlreiche tolle und vor allem erfolgreiche Formate präsentieren“, sagte der 56-jährige Pilawa laut der Sender-Mitteilung. „Dafür bin ich der ARD und insbesondere dem NDR sehr dankbar. Natürlich geht man nach so einer so langen und intensiven Zeit auch mit Wehmut.“ dpa