Köln. TV-Star Günther Jauch („Wer wird Millionär?“, Bild) hat sich laut RTL mit dem Coronavirus infiziert. Wie sein Haussender am Freitag in Köln erklärte, muss der 64-Jährige deshalb zum ersten Mal seit 31 Jahren krankheitsbedingt bei einem Moderationsjob ausfallen. Wie es Jauch geht, wurde nicht mitgeteilt.

Der Moderator wirbt nach wie vor für die Corona-Schutzimpfung, wie die Bundesregierung mitteilte. „Günther Jauch möchte wie viele andere Prominente für eine hohe Impfbereitschaft im Land werben und engagiert sich für die Aktion des Bundesministeriums für Gesundheit honorarfrei“, hieß es vom Ministerium. Jauch werde sich impfen lassen, wenn er impfberechtigt sei und an seinem Wohnort einen Termin vereinbaren könne. Bei der „Ärmel hoch“-Kampagne nennen Bürgerinnen und Bürger, aber eben auch Prominente, ihre Gründe, warum sie persönlich bereit für die Corona-Schutzimpfung sind.

Zur Frage, wie es Jauch gesundheitlich geht, erläuterte ein RTL-Sprecher: „Darüber können wir keine Auskunft geben, aber es ist am Samstag eine Live-Schalte zu Günther Jauch geplant.“ Die am Samstagabend mit dem Moderator geplante Sendung „Denn sie wissen nicht, was passiert“ findet nämlich statt. Jauch wird bei der neuen Ausgabe der RTL-Show dann von jemand anderem vertreten werden – von wem, ist noch geheim.

Die nächsten Ausgaben von „Wer wird Millionär?“ sind nicht vom Ausfall des Moderators betroffen. Die Quizsendung wird vor der Ausstrahlung aufgezeichnet. Am Montag wird man Jauch also in bester Verfassung sehen. dpa (Bild: dpa)

