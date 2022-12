Japan-Lander startet zum Mond

Cape Canaveral. Diese mit einem Fischaugenobjektiv aufgenommene Langzeitbelichtung zeigt den Start einer Falcon 9-Rakete des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral. Die Rakete mit zwei Mondrovern aus Japan und den Vereinigten Arabischen Emiraten ist Richtung Mond gestartet. Sie brachte ein Landegerät der japanischen Firma ispace auf den Weg zum Erdtrabanten.

Dort soll der Lander namens „Hakuto-R“ voraussichtlich Ende April sanft aufsetzen. Konkurrenz-Firmen planen derweil, Anfang nächsten Jahres eine direktere Route zum Mond zu nehmen. Sollten auch sie Erfolg haben, könnten sie früher als „Hakuto-R“ dort ankommen. „Hakuto-R“ soll nach seiner Ankunft etwa zwei Wochen in der Umlaufbahn des Erdtrabanten verbringen, wobei er bei jeder Umkreisung näher an die Oberfläche herangeführt wird. Wenn alles gut geht, wird „Hakuto-R“ in einem Gebiet namens Atlas-Krater aufsetzen. Bild: dpa