Rom. Der gute Rotwein war dazu bestimmt, von Genießern zu einem besonderen Anlass entkorkt zu werden. 200 Euro kostet der Sassicaia aus der Toskana – pro Flasche. Doch als die Polizei die chemische Analyse eines Probekaufs in Auftrag gab, stellte sie fest, dass der angeblich edle Rebensaft in Wahrheit billigster Fusel war. Gewonnen aus Tafeltrauben, die zwar zum Verzehr, nicht aber zum Keltern geeignet sind.

In Italien zeigt sich gerade, wie dreist Feinschmecker betrogen werden. Ob Wein aus der Toskana, Pansotti aus Ligurien oder Mozzarella aus Kampanien: Wie viel Italien steckt in importierten Nahrungsmitteln? Nicht viel, warnt Alessandro Marino, Direktor der deutsch-italienischen Handelskammer. Mit Produkten, die entweder gar nicht aus Italien kommen oder nicht den dortigen Qualitätsstandards entsprechen, wird weltweit ein jährlicher Umsatz von 54 Milliarden Euro gemacht. Das sei doppelt so viel, wie Produkte einbringen, die tatsächlich made in Italy sind. Experten gehen davon aus, dass zwei von drei außerhalb Italiens verkauften „italienischen“ Produkten entweder gefälscht sind oder durch irreführende Bezeichnungen den falschen Eindruck erwecken, original italienisch zu sein. Inzwischen macht eine eigene Einheit der Carabinieri Jagd auf Kriminelle, die Lebensmittel fälschen oder billige Zutaten aus Osteuropa verwenden.

So hob die Polizei in Palermo im Dezember eine Produktionsanlage und ein Labor aus. Dort entdeckten sie palettenweise Zucker und Zuckerwasser in Tanks – die Produzenten sollen seit Jahren gefälschte Wein- und Essigprodukte hergestellt haben. Der deutsche Markt ist für die Banden lukrativ: Beliebt ist den Ermittlern zufolge etwa die Herstellung von angeblich kaltgepresstem Olivenöl aus Keimöl. Innerhalb eines Jahres stießen die Carabinieri 2019 in knapp 20 Prozent der getesteten Olivenöle auf Unregelmäßigkeiten. Schließlich ging den Fälschungsjägern eine Betrügerbande ins Netz, die aus Keimöl bestehendes Olivenöl an Supermärkte und Restaurants in Deutschland verkaufte.

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit geht davon aus, dass „Gewinnspannen wie im Drogenhandel“ Fälscher anziehen. Milliardenmarkt Olivenöl: Herkunftsangaben, Pressungsverfahren, Olivenölsorten – es gibt viele Manipulationsmöglichkeiten. Immer wieder stoßen die Ermittler auf professionell vorgehende Profis. Auf Kriminelle, die etwa teurem Büffelmozzarella wesentlich günstigere Kuhmilch aus Rumänien beimischen. In einer der zahlreichen Käsereien nördlich von Neapel fand die Polizei heraus, dass die milde Süße des dort hergestellten quarkartigen Ricotta-Käses auf Zuckerzusätze zurückging. ZRB