Italiens Carabinieri: 108 Mafia-Haftbefehle vollstreckt

Düsseldorf/München/Koblenz/Rom . Bei dem internationalen Großeinsatz gegen die Mafia am Mittwoch sind insgesamt 108 Haftbefehle vollstreckt worden. Mehrere Personen wurden aufgrund eines europäischen Haftbefehls auch in Deutschland festgenommen, wie die italienischen Carabinieri am Mittwochmorgen bekanntgaben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In mehreren Bundesländern liefen in der Nacht und am Morgen Razzien gegen mutmaßliche Mitglieder und Helfer der kalabrischen 'Ndrangheta. Das teilten die Staatsanwaltschaften Düsseldorf, Koblenz, Saarbrücken und München sowie die Landeskriminalämter Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland am Mittwochmorgen mit. Auch in Thüringen gab es demnach Durchsuchungen.

Ein Gericht in der Hafenstadt Reggio Calabria hatte auf Antrag der Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft die mehr als 100 Haftbefehle ausgesprochen. Den mutmaßlichen Verbrechern werden Mitgliedschaft in einer mafiösen Vereinigung, Drogen- und Waffenhandel, Geldwäsche sowie andere Delikte vorgeworfen. Der überwiegende Großteil der Beschuldigten wurde in Italien festgenommen, wie es hieß.

Die 'Ndrangheta hat ihre Wurzeln im italienischen Kalabrien, die Mafia ist aber auch in Deutschland aktiv.