ISS-Flug verschoben

Cape Canaveral. Wegen ungünstiger Wetterverhältnisse hat die US-Raumfahrtbehörde Nasa den Flug zur Raumstation ISS mit dem deutschen Astronauten Matthias Maurer an Bord um mehrere Tage verschoben. Der eigentlich für Sonntag geplante Start sei nun für Mittwoch anvisiert, teilte die Nasa mit. Zwar herrschten vor Ort am Weltraumbahnhof in Cape Canaveral „fantastische Konditionen“, wie Will Ulrich, zuständiger Wetter-Experte der Nasa, sagte. Aber ein „großes Sturm-System“ im weiteren Verlauf der Flugstrecke über dem Atlantik führte - rund 24 Stunden vor der geplanten Startzeit - zur Verschiebung.

Esa-Astronaut Matthias Maurer soll jetzt am Mittwoch ins All fliegen. © dpa

Maurer reagiert gelassen

Maurer reagierte per Video-Botschaft gelassen. „Das alles gehört zur Raumfahrt mit dazu“, sagte der Astronaut der europäischen Raumfahrtbehörde Esa in dem kurzen Video, das er in der Nacht zum Sonntag via Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlichte. „Immer flexibel sein, sich anpassen an die Randbedingungen und vor allen Dingen alles mit einem guten Sinn für Humor zu nehmen.“ Zuvor hatte er per Twitter bereits Tipps für die gewonnene Zeit gegeben: „Genießen Sie Ihren Sonntagsschlaf und ein paar weitere Tage, um sich an den Wechsel von MESZ zu MEZ zu gewöhnen.“

Eigentlich war geplant, dass mit Maurer am Sonntag erstmals seit drei Jahren wieder ein deutscher Astronaut ins All fliegt. Gemeinsam mit den Nasa-Kollegen Thomas Marshburn, Raja Chari und Kayla Barron sollte der 51-jährige Saarländer von Cape Canaveral an der Ostküste des US-Bundesstaats Florida aus zur ISS starten. Weltweit hatten viele Menschen dem Start entgegengefiebert.

Die Verschiebung des Starts sei von der Crew um Maurer „sehr professionell“ aufgenommen worden, sagte der Chef der Deutschen Raumfahrtagentur im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Walther Pelzer. dpa

