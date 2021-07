In Utrecht fährt man auf dem längsten Solar-Radweg der Welt

Utrecht. In der niederländischen Provinz Utrecht ist ein Radweg mit Sonnenkollektoren in Betrieb genommen worden. Mit 330 Meter Länge sei es der längste Solar-Radweg der Welt, teilten die Projektleiter am Donnerstag mit. Schulkinder aus dem Dorf Maartensdijk radelten als erste über den Weg. Eine Spezial-Kunststoffoberfläche auf dem Weg ist lichtdurchlässig. Dadurch kann Sonnenlicht zu den Sonnenkollektoren in dem darunter liegenden Beton gelangen. Sie können den Angaben zufolge genug Strom erzeugen, um 40 Haushalte zu versorgen. Der Radweg könne auch Strom für seine eigene Beleuchtung herstellen.Er ist ein Pilotprojekt der Provinz Utrecht, die 2040 energieneutral sein will. Es soll geprüft werden, ob die doppelte Nutzung von Flächen auch in großem Stil möglich ist. dpa

