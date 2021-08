Impf-Code als Tätowierung

Reggio Calabria. Mit der Tätowierung seines Corona-Impfnachweises hat es ein Italiener in die weltweiten Medien geschafft. Andrea Colonnetta aus Reggio Calabria am südlichen Ende des italienischen Festlandes ließ sich einen QR-Code tätowieren, mit dem er direkt sein digitales Impf-Zertifikat anzeigen kann, und hat es seitdem immer dabei. Es handle sich um ein permanentes Tattoo, sagte der 22-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Montag.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Medien auf der ganzen Welt berichteten über den jungen Mann, und in den sozialen Medien kommentierten Hunderte Menschen seine Idee – positiv und negativ. In Italien gelten seit Anfang August Corona-Einschränkungen unter anderem für die Gastronomie. Wer innen im Restaurant essen will, muss den sogenannten Green Pass (Grünen Pass) vorzeigen. Das ist ein Nachweis über eine Impfung gegen Covid-19, einen negativen Test auf das Virus oder die nachweisliche Genesung von der Krankheit. Den Pass gibt es auch digital fürs Handy.

Auf seinem Instagram-Profil und am Montag im italienischen Privatfernsehen lieferte der junge Mann bereits den Beweis, dass seine Tätowierung funktioniert. dpa