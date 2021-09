Immer noch Geheimnisse um Ötzi

Vent. Das Areal wirkt unscheinbar: Tiefer Schnee, der eine mehrere Meter starke Eisschicht bedeckt. Aber die Fläche in der Größe von zwei Handballfeldern könnte eine Schatztruhe sein. „Wenn noch etwas zu finden ist, dann an dieser Stelle“, sagt der Innsbrucker Archäologe Walter Leitner. Gleich neben dem Schneefeld starb vor 5300 Jahren Ötzi, der Mann aus dem Eis. War er allein unterwegs? Gab es ein oder zwei Täter, die ihn mit einem Pfeilschuss ermordeten? Sind weitere Utensilien aus der Jungsteinzeit noch von Schnee und Eis bedeckt?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Fund vor 30 Jahren am 19. September 1991 auf dem 3200 Meter hohen Tisenjoch an der österreichisch-italienischen Grenze wurde zur Sensation. Eine so gut erhaltene Mumie ist ein Glücksfall. Auf ähnliche Fälle hoffen Experten mehr denn je. „Der Klimawandel kommt uns entgegen, wenn es darum geht, neue Gletschermumien zu finden“, sagt Leitner. Das Ehepaar Helmut und Erika Simon war beim Abstieg von der Fineilspitze auf die Mumie gestoßen. Bergsteiger Reinhold Messner, gerade in seiner Heimat, schaute sich die Mumie an. „Mir war sofort klar, es könnte einige Tausend Jahre alt sein“, erinnert er sich. Anfangs war eine Einordnung schwierig. Die Polizei in Sölden schrieb: „Es handelt sich nach der Ausrüstung zu schließen um einen Alpinunfall, der schon viele Jahre zurückliegt.“

Als Ötzi im Institut für Gerichtliche Medizin in Innsbruck landete, zeichnete sich die Dimension ab. 4000 Jahre alt, lautete das erste Urteil, das noch nach oben korrigiert wurde. Ein Journalist schuf den passenden Namen: Ötzi.

Ötzi lag knapp auf italienischem Gebiet. 92 Meter entschieden darüber, wer den Mann ausstellen durfte. Das für Ötzi geschaffene Bozener Archäologie-Museum besuchen rund 300 000 Menschen im Jahr. Es sollen mehr werden. Inzwischen gibt es Konsens darüber, dass ein zeitgerechter Ausstellungsort her muss. „So, wie es ist, kann es nicht bleiben“, heißt es bei den Behörden. Die Standortfrage wird 2022 geklärt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auch die Wissenschaftsszene hat Ötzi in Bozen verändert. Es wurde ein Institut für Mumienforschung gegründet, geleitet vom Münchner Albert Zink. Der sieht in Ötzi einen athletischen, trainierten Mann. Studien hätten zwar Laktose-Intoleranz, Anlage zu Herz-Kreislauferkrankungen, und Rheuma ergeben. „Aber das verbreitete Bild vom kranken Mann würde ich nicht unterschreiben.“ Ötzis ebenfalls in Teilen untersuchte Darmflora zeuge von einer gesundheitlich günstigen bakteriellen Vielfalt, die heute verloren gehe. Gerade dieser Forschungsansatz habe aktuelle Relevanz beim Verständnis der Rolle des Darms im menschlichen Immunsystem.

Genauer Tathergang unklar

Die Kriminalpolizei München habe das Puzzle um Ötzis Tod einmal versucht zusammenzusetzen. Für die Profiler handelt es sich um einen Mord aus Heimtücke, nicht aus Habgier, da das extrem wertvolle Kupferbeil nicht geraubt wurde. Das Beil mache klar, dass Ötzi Teil der damaligen Elite gewesen sein muss, so Leitner. Möglicherweise habe er sich Feinde gemacht oder musste in einem Hinterhalt sterben.

Ein Beispiel dafür, dass es auch nach vielen Jahren Überraschungen gibt, ist die Pfeilspitze. Erst nach zehn Jahren wurde erkannt, dass eine Pfeilspitze tief in Ötzis Gewebe steckte und eine Arterie verletzt hatte. Ötzi verblutete. „Die Pfeilspitze war auch auf den ersten Röntgenbildern schwach zu sehen, aber niemand hat sie damals registriert“, sagt Leitner. dpa