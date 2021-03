Washington. Nach den vielen Häppchen, die Star-Moderatorin Oprah Winfrey samt US-Sender CBS seit Tagen zum Anfüttern für das erste TV-Interview mit Herzogin Meghan und Prinz Harry nach ihrem Rückzug aus den Diensten der britischen Monarchie verabreicht hatten, war die Befürchtung nicht ganz aus der Welt, dass die Hauptspeise womöglich mickrig ausfallen könnte. Meilenweit gefehlt. In dem zweistündigen Stelldichein, das am Sonntagabend in den USA ausgestrahlt wurde, kamen Sensationen, elektrisierende Bekenntnisse und Geständnisse im Minutentakt auf den Tisch: Rufmord. Rassismus. Selbstmordgedanken.

„Ich wurde nicht nur nicht geschützt, sondern sie waren bereit zu lügen, um andere Mitglieder der Familie zu schützen“, erklärte die 39-jährige Amerikanerin, die im Sommer ihr zweites Kind erwartet – es wird ein Mädchen –, über die Megamaschine britisches Königshaus, „aber sie waren nicht bereit, die Wahrheit zu sagen, um mich und meinen Ehemann zu schützen.“

Die erste „Bombe“ platzte bereits kurz nach dem Austausch von Freundlichkeiten, die Winfrey und die Herzogin von Sussex auf einem Anwesen im kalifornischen Santa Barbara zeigten, wo der Dreh aufgenommen wurde. Winfrey, mit ihrer Interviewpartnerin gesellschaftlich befreundet und geografisch fast Nachbarin, wollte wissen, was denn an der Geschichte dran sei, dass sie, Meghan, ihre Schwägerin, die Ehefrau von Prinz William, Herzogin Kate (Middleton), laut Medienberichten zum „Weinen“ gebracht habe.

Sorge wegen Archies Hautfarbe

Die Realität, so die jederzeit beherrscht und kontrolliert wirkende Herzogin, sei exakt umgekehrt gewesen – Kate habe sie zum Weinen gebracht. Es sei ein paar Tage vor der Hochzeit mit Prinz Harry um Blumenmädchenkleider gegangen, Details blieben unerwähnt. „Es hat wirklich meine Gefühle verletzt“, sagte Meghan. Aber die Sache sei ausgestanden. Kate, die sie einen „guten Menschen“ nannte, habe sich mit Blumen entschuldigt. Warum und von wem die Story Monate später spiegelverkehrt in die Welt gesetzt wurde? „Gute Frage“, sagte Meghan. Dieser Vorgang sei der „Wendepunkt“ und der „Beginn eines wahren Rufmordes“ gewesen.

Geschockt wirkte Winfrey, als unverhohlene Rassismusvorwürfe gegen das Königshaus laut wurden. Meghan sagte, es habe vor der Geburt ihres Sohnes Archie „Bedenken und Gespräche“ darüber gegeben, „wie dunkel seine Haut sein könnte“. Ein Name wurde nicht genannt, aber Winfrey verkündete nach dem Interview, es seien weder die Queen noch ihr Gemahl Prinz Philip gemeint gewesen – das habe Harry ihr abseits der Kameras gesagt.

Die Botschaft ist klar: Ein Baby mit dunkler Haut (Meghans Mutter ist Afroamerikanerin) wäre für den Buckingham-Palast offenbar ein großes Problem gewesen. Nicht nur das. Meghan beschrieb minuziös, wie ihr lange vor Archies Geburt bedeutet worden sei, dass „unser Kind kein Prinz oder keine Prinzessin wird. Und das bedeutete, unser Kind wird keinen Personenschutz bekommen.“

Charles verweigert Kontakt

Noch beklemmender wurde es, als die Herzogin näher ausführte, was es mit ihrer Formulierung auf sich hat, das britische Königshaus sei eine „kaum zu überlebende“ Institution. „Ich habe keine Lösung gesehen. Ich war nächtelang wach und habe geweint. Ich weiß, wie viel Verlust Harry erlebt hat. Ich musste es ihm aber sagen. Ihm sagen: Ich wollte nicht mehr am Leben sein. Ich hatte Angst, weil das sehr real war. Dies war keine abstrakte Idee.“

Winfrey, erkennbar entsetzt, nahm das Wort „Selbstmordgedanken“ in den Mund und fragte nach dem Warum. Antwort Meghan, die vorher schilderte, wie sie königshausintern mehrfach vergeblich um professionellen psychologischen Beistand gebeten habe: „Ich dachte, das hätte alles für alle einfacher gemacht.“ An dieser Stelle knüpfte kurz danach Prinz Harry an, der nach einer Stunde zum Interview dazu geholt wurde. „Meine größte Sorge war, dass sich die Geschichte wiederholt“, sagte der 36-Jährige und meinte damit den tragischen Tod seiner Mutter Lady Diana, die 1997 von Fotografen gejagt in Paris bei einem Autounfall tödlich verunglückt war.

Harry ließ, abgesehen von der Queen, über die auch Meghan nur Gutes, ja Herzliches zu sagen wusste, kein gutes Haar am Königshaus. Dass sein Vater, Prinz Charles, nach der Abreise des Paares aus England in Richtung Kanada und USA irgendwann Telefonanrufe verweigert habe, sitzt offenbar tief. „Ich fühle mich wirklich im Stich gelassen, weil er durch etwas Ähnliches gegangen ist.“ Harry nahm für sich in Anspruch, „Gefangener“ gewesen zu sein – eines Systems, in dem die britische Boulevardpresse von großem Übel und Einfluss sei.