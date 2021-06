„Ich wachte schweißgebadet auf“

Berlin. Er ist der Koch der Stars und genießt in Hollywood längst selbst Promistatus. Der Österreicher Wolfgang Puck wurde mit zwei Michelin-Sterne ausgezeichnet und besitzt mehr als 100 Restaurants auf der ganzen Welt – die meisten davon in den USA. In seinen Lokalen treffen sich Schauspielgrößen wie George Clooney zum entspannten Dinner. In der Dokumentation „Wolfgang“ (ab Freitag auf Disney+) spricht Puck offen über sein schwieriges Verhältnis zu seinem brutalen Stiefvater und seinen Lebensweg von Kärnten nach Los Angeles.

AdUnit urban-intext1

Weltweit mehr als 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Wolfgang Puck wurde 1949 in Sankt Veit an der Glan (Kärnten) geboren. Das kulinarische Talent hat er von seiner Mutter, einer Konditorin. Mit 24 Jahren ging Puck in die USA, wo er Chefkoch und Teilhaber des Restaurants „Ma Maison“ in Los Angeles wurde. Weltweit beschäftigt Puck mehr als 5000 Mitarbeiter, sein Jahresumsatz liegt bei etwa 400 Millionen Dollar. 1982 eröffnete er sein berühmtes Restaurant „Spago“. Puck lebt in den Vereinigten Staaten, ist in dritter Ehe verheiratet und hat vier Söhne. 2017 erhielt Puck einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame, zwei Jahre später zeichnete ihn der Koch Eckart Witzigmann mit dem ECKART für Lebenskultur aus. ZRB/seko

Herr Puck, die Dokumentation zeigt, dass Sie trotz aller Erfolge unter Versagensangst leiden. Wie schlimm ist diese aktuell?

Wolfgang Puck: Ich komme jetzt besser damit klar als früher, weil ich ein besseres Team habe. Aber als ich mit „Spago“ mein erstes eigenes Restaurant eröffnete, wachte ich in der Nacht schweißgebadet von Alpträumen auf, weil ich dachte, dass niemand kommen würde. Und viele Leute glaubten das auch. Immerhin war es mein Konzept, diese verrückten Pizzen zu kreieren. Und ähnlich ging es mir mit meinem zweiten Restaurant, dem „Chinois“, weil ich noch nie asiatische Küche gemacht hatte. Ich wusste nicht mal, wie man einen Wok benutzt. Aber letztlich hatte diese Panik etwas Gutes, weil sie mich motiviert hat, noch härter zu arbeiten.

Was ist mit der Covid-Krise, die viele Gastronomen in den Ruin trieb? Versetzt Sie die in Panik?

AdUnit urban-intext2

Puck: Ich habe mich mit Widrigkeiten herumgeschlagen, seit ich 14 bin. Mein Stiefvater sagte zu mir, ich sei zu nichts nutze. Das Gleiche passierte mir bei dem ersten Koch, für den ich arbeitete. Also komme ich mit solchen Problemen klar.

Doch es gibt noch andere Herausforderungen: Was für Auswirkungen hat denn der Klimawandel auf Ihre Branche?

AdUnit urban-intext3

Puck: Dass wir ein Problem haben, ist ganz klar. In Los Angeles merken wir das deutlich, weil wir ständig mit Wasserknappheit und Waldbränden zu kämpfen haben. Und der Klimawandel betrifft die Nahrungsmittelbranche, weil Kühe nun mal rund 25 Prozent der Treibhausgase ausstoßen. Und das müssen wir ändern.

AdUnit urban-intext4

Das heißt, Sie satteln jetzt auf strikt vegetarische Küche um?

Puck: Das Steak wird wohl nicht von der Speisekarte verschwinden. Aber es gibt Firmen, die Proteine aus Bohnen und Erbsen produzieren. Und damit kann man bis zu einem gewissen Grad arbeiten. Ich habe damit beispielsweise ein Philadelphia Cheesesteak kreiert, bei dem man das Fleisch in Streifen schneidet, es gut würzt, Schmelzkäse hinzufügt und das alles in ein Baguettebrötchen steckt. Das schmeckt mit diesem Ersatzfleisch wirklich gut. Die gleiche Erfahrung habe ich mit einem Taco-Rezept gemacht. Es gibt also Dinge, die sich verändern lassen, und diese Veränderungen sind notwendig. Letzte Woche habe ich ein Meeting mit jemandem gehabt, der Fleisch aus einer einzigen Zelle züchten will. Allerdings muss ich mal schauen, wie das schmeckt.

Ihren ganzen Status hätten Sie ohne Ihre prominenten Hollywood-Gäste vermutlich nicht bekommen.

Puck: Wenn ich in mein Restaurant in irgendeiner kleinen Stadt aufgemacht hätte, die nicht im Rampenlicht der Medien gestanden wäre, hätte das anders sein können. Es hat schon geholfen, als ein befreundeter Produzent mit George Clooney, Brad Pitt, Angelina Jolie zum Cocktailtrinken vorbeikam. Heutzutage ist das noch extremer. Da musst du noch nicht mal ein guter Koch sein, um ein erfolgreiches Restaurant aufzumachen. Hauptsache, du hast genügend Follower.

Und das heißt, Qualität zählt nicht mehr?

Puck: Doch, bei dem ganzen Hype muss schon noch etwas dahinterstecken. Mit dem schaffst du’s, dass die Leute ein-, zweimal kommen, aber das Kunststück besteht darin, dass sie das immer wieder tun. Worten muss man Taten folgen lassen. Und dafür brauchst du ein tolles Team, mit dem du den Leuten positive Gefühle verschaffst. Sie wollen einen Gegenwert für ihr Geld, und sie möchten gut behandelt werden. Gastfreundlichkeit ist genauso wichtig wie das Essen.