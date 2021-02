Gal Gadot wurde 1985 in Israel geboren. 2004 wurde sie als Miss Israel bekannt und trat im selben Jahr beim Miss-Universe-Wettbewerb in Ecuador an. Gadot, die zwei Jahre lang im israelischen Militär gedient hatte, nahm 2007 für die Zeitschrift Maxim an dem Fotoshooting „Women in the Israel Defense Forces“ teil.

Ihr Debüt als Schauspielerin gab sie 2008 in der israelischen Fernsehserie „Bubot“. Internationale Bekanntheit erreichte sie durch die Filmreihe „The Fast and the Furious“, bei der sie von 2009 bis 2013 die Gisele Yashar spielte. ZRB