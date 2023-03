Hunderte Verdächtige

Istanbul. In Zusammenhang mit der Erdbebenkatastrophe sind in der Türkei bisher Ermittlungen gegen 768 Verdächtige eingeleitet worden. 237 Menschen seien verhaftet worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag. Unter den Verdächtigen sind vor allem Bauunternehmen und nach bisherigem Kenntnisstand auch der Bürgermeister der stark zerstörten Gemeinde Nurdagi. Vielen im Land geht das jedoch nicht weit genug.

Mehr als 200 000 Gebäude wurden nach Regierungsangaben durch die Beben zerstört, mehr als 50 000 Menschen wurden bislang tot gemeldet. Und das, obwohl in der Türkei seit mehr als 20 Jahren scharfe Bauvorschriften mit Blick auf die Erdbebensicherheit gelten. Als ein Grund für die große Zerstörung gilt aber etwa, dass diese nicht eingehalten wurden und durch Pfusch am Bau und Korruption umgangen wurden. Laut türkischer Architektenkammer waren etwa 50 Prozent der eingestürzten Gebäude nach 2001 erbaut worden. Kritiker monieren zudem, dass die Ermittlungen auf politischer Ebene bisher kaum Kreise gezogen haben und niemanden das Amt gekostet haben. dpa