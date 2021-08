Hunderte Menschen gerettet

New Orleans. Nach dem Durchzug von Hurrikan „Ida“ haben Helfer im südlichen US-Bundesstaat Louisiana Hunderte Menschen aus überschwemmten Gebieten gerettet. Mehr als eine Million Haushalte waren aber weiter ohne Strom, wie örtliche Behörden mitteilten. Aus Louisiana und dem östlichen Bundesstaat Mississippi wurden bislang vier Todesfälle infolge des Sturms gemeldet. Angesichts der großen Schäden in Louisiana befürchteten die Behörden aber, dass die Opferzahl dort noch steigen könnte.

Wirbelsturm wird schwächer

Seit dem Auftreffen auf die Küste am Sonntag als Hurrikan der Stärke vier von fünf hat sich „Ida“ stark abgeschwächt. Der Sturm zog am Dienstag über Mississippi hinweg und brachte Regen und Windgeschwindigkeiten von bis zu 45 Kilometern in der Stunde mit sich, wie das Hurrikanzentrum erklärte.

Viele Menschen wurden nach dem Hurrikan aus den Fluten gerettet. © dpa

Infolge der heftigen Regenfälle wurden in Mississippi Teile einer Schnellstraße weggespült. Mindestens zwei Menschen kamen dabei ums Leben. Die Unterspülung sei wahrscheinlich eine Folge des Sturms „Ida“, sagte Cal Robertson von der Highway Patrol dem Sender CNN am Dienstagmorgen (Ortszeit). Den Behörden zufolge ereignete sich das Unglück auf dem Highway 26 in der Nähe der Stadt Lucedale. Zehn Menschen wurden demnach verletzt, drei von ihnen schwer. Auf Bildern war zu sehen, dass die Straße komplett weggebrochen war.

In Louisiana gab es als Folge des Sturms bislang zwei bestätigte Todesfälle. Angesichts der Zerstörung wird aber befürchtet, dass die Opferzahl noch steigen könnte. Die Behörden betonten, die Dämme des Hochwasserschutzsystems in New Orleans und der Region seien nicht gebrochen, weswegen eine Katastrophe vermieden werden konnte. Allein im Bezirk St. John the Baptist seien fast 800 Einwohner aus überfluteten oder beschädigten Häusern gerettet worden, teilte Gemeindechefin Jaclyn Hotard mit. dpa

