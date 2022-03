Höhepunkt am Samstag

Istanbul/Athen. Starker Schneefall hat in der Türkei Teile des Verkehrs und des öffentlichen Lebens lahmgelegt. Für Freitag sagten die Fluglinien Pegasus und Turkish Airlines mehrere Hundert Verbindungen von den beiden Flughäfen in Istanbul ab, auch am Samstag sollen etliche Verbindungen ausfallen. In vielen Teilen der Türkei fällt zudem der Unterricht aus. Auch für Griechenland wird für Freitag und Samstag vielerorts starker Schneefall vorhergesagt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Menschen sollen zu Hause bleiben

Auf den Hausdächern Istanbuls lag am Freitagmorgen eine dichte Schneedecke. Mopeds und Roller dürfen nicht im Straßenverkehr unterwegs sein, wie der Gouverneur der Provinz Istanbul mitteilte. Der Bürgermeister von Istanbul, Ekrem Imamoglu, rief die Menschen dazu auf, möglichst zu Hause zu bleiben. Der stärkste Schneefall werde erst für Samstag erwartet. In Griechenland schneit es am Wochenende laut Wetterdienst sowohl im Norden Athens als auch auf den Kykladen-Inseln und sogar auf Kreta. dpa

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2