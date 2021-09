Höchststrafe für Polizist

London. Hartes Urteil in einem außergewöhnlichen Fall: Wegen des Mordes an der Londonerin Sarah Everard muss ein Polizist für den Rest seines Lebens hinter Gitter. Richter Adrian Fulford verurteilte den 48-Jährigen am Donnerstag zur Höchststrafe – lebenslange Haft ohne Aussicht auf Entlassung. Der Fall hatte das Land aufgewühlt und eine Debatte über Gewalt gegen Frauen ausgelöst. „Der Polizist (…) wird im Gefängnis sterben“, meldete die Nachrichtenagentur PA, und die „Sun“ rief: „Verrotte in der Hölle!“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum Abschluss eines emotionalen Prozesses betonte Fulford, er sehe keine andere Wahl als die Höchststrafe. Das liegt vor allem am Beruf des geständigen Täters: „Der Missbrauch der Funktion eines Polizisten, wie er in diesem Fall vorgekommen ist, um ein einzelnes Opfer zu entführen, zu vergewaltigen und zu ermorden, ist meines Erachtens ebenso schwerwiegend wie ein Mord zur Förderung einer politischen, religiösen, rassischen oder weltanschaulichen Sache.“

Die Details der Bluttat haben in Großbritannien Schockwellen ausgelöst. Sarah Everard war am Abend des 3. März zu Fuß auf dem Heimweg. Kurz nachdem die 33-Jährige ein Telefonat beendet hatte, stoppte sie der Polizist mithilfe seines Ausweises und nahm sie wegen Verstoßes gegen Corona-Regeln fest.

Er fuhr die mit Handschellen Gefesselte Dutzende Kilometer weit in die Grafschaft Kent. Dort vergewaltigte er die Frau und erdrosselte sie. Später zündete er die Leiche an und versenkte Everards Überreste in einem Tümpel. dpa

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2