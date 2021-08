Hochzeitstorte von Diana versteigert

Cirencester. 40 Jahre nach der Hochzeit von Prinz Charles und Prinzessin Diana ist ein Stück Hochzeitstorte für 1850 Pfund (2180 Euro) versteigert worden – mehr als drei Mal so viel Geld wie erwartet. „Wir waren erstaunt, wie viele Leute auf dieses große und einzigartige Stück königlichen glasierten Kuchens bieten wollten“, sagte Chris Albury vom Auktionshaus. Die Gebote hatten bei 300 Pfund angefangen, erwartet worden war ein Preis von 500 Pfund. Letztlich erhielt ein Bieter aus Leeds den Zuschlag. Eine Mitarbeiterin hatte das Stück nach der Hochzeit am 29. Juli 1981 erhalten. Sie hielt es mit Folie frisch und bewahrte es in einer Kuchendose auf. dpa

