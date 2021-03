Sydney. Bei den verheerenden Überschwemmungen im Südosten Australiens hat es ein erstes Todesopfer gegeben. Ein Mann sei im Nordwesten von Sydney in seinem Auto von den Fluten überrascht worden und habe sich nicht mehr aus dem Fahrzeug befreien können, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Behörden vermuten, dass die Elektrik versagte. Besonders tragisch: Der verzweifelte Mann telefonierte 35 Minuten lang mit dem Notdienst, bevor die Leitung zusammenbrach, wie der Sender 9News berichtete. Sein Auto zeige Spuren „von jemandem, der um sein Leben gekämpft hat“, allerdings sei es dem Opfer nicht gelungen, die Scheiben zu öffnen.

„Noch nicht über den Berg“

AdUnit urban-intext1

Polizeisprecher Chris Laird sprach von einer „absoluten Tragödie“. Es seien Untersuchungen zu dem Tod des Mannes eingeleitet worden. Die Premierministerin des Bundesstaates New South Wales, Gladys Berejiklian, sagte im Parlament, es sei „schlicht ein Wunder“, dass es zuvor angesichts der katastrophalen Lage keine Toten gegeben habe.

Tagelanger Starkregen hatte zur Evakuierung ganzer Ortschaften geführt. Häuser, Straßen und Felder versanken in den Fluten, viele Australier haben all ihren Besitz verloren.

Trotz Wetterbesserung und blauem Himmel in Teilen der Region gaben die Behörden noch keine Entwarnung. „Wir sind noch nicht über den Berg“, sagte Berejiklian. Die Pegelstände vieler Flüsse stiegen weiter an, und für weite Gebiete seien noch Evakuierungsanordnungen möglich. Ein solches Hochwasser „haben wir seit 50 Jahren und in manchen Teilen seit 100 Jahren nicht erlebt“, so die Politikerin. Seit dem Wochenende seien etwa 24 000 Menschen in Sicherheit gebracht worden, berichtete die Nachrichtenagentur AAP.

Bauten schützen vor Starkregen

AdUnit urban-intext2

Noch vor der Flut hatte das Land mit einer anderen Plage zu Kämpfen: „Hunderte von Mäusen, die Regale mit Lebensmitteln leerräumen und alles fressen, was ihnen unter die Augen kommt: Es klingt wie eine Szene aus einem Horrorfilm.“ So umschrieb der australische Fernsehsender ABC vor wenigen Tagen das, was sich seit Monaten im Südosten von „Down Under“ abspielt.

Man hoffte auf heftigen Regen, der die Mäuse in ihren Bauten ertrinken lässt. Vermutlich sind zahlreiche andere Tiere in den Wassermassen ertrunken – im Internet kursierten Fotos von im Wasser treibenden Kühen und Kängurus, ein entkräfteter Emu wurde in letzter Minute in ein Boot gezogen und gerettet. Abertausende Spinnen krabbelten an Häuserwänden und Zäunen hoch, um sich zu retten. Und was ist mit den Mäusen?

AdUnit urban-intext3

Dass die Wassermassen den Vormarsch der Mäuse stoppen können, bezweifeln Experten. „Es ist schwierig, genau vorherzusagen, was der Regen für die Maus-Populationen bedeuten wird“, zitierte „ABC“ den Wissenschaftler Steve Henry von der Forschungsbehörde CSIRO. Die Bauten der Mäuse seien ein hoch entwickeltes Netzwerk, das sie eventuell auch vor Starkregen schützen könne. Möglich sei, dass viele Junge ertrinken – aber ob die Zahl erwachsener Mäuse stark dezimiert werde, sei unklar. dpa