Helene Fischer singt beim Wickeln

Wien. Popstar Helene Fischer (38) kann sich eigene Songs für besonders junge Hörer vorstellen. «Natürlich singe ich» beim Wickeln, erzählte sie diese Woche in der TV-Talkshow «Willkommen Österreich» in Wien.

«Mir ist aber aufgefallen, dass ich tatsächlich wenig Erfahrung in Kinderliedern habe», sagte sie. «Das wäre vielleicht der nächste Step, doch was eigenes zu machen in dieser Richtung.»

Fischer plant nächstes Jahr eine große Tour mit 70 Konzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. «Natürlich haben mich junge Mütter gewarnt, haben gesagt, bist du denn wahnsinnig, dir das vorzunehmen», berichtete die Sängerin in dem Interview des Senders ORF. «Jetzt rückt das ganze näher, und jetzt merke ich auch allmählich: Huppala.» Doch sie fühle sich der Aufgabe gewachsen.

Fischer feierte im Juli ihr Comeback nach der Babypause. Der Wunschtraum, ihre große Show auch einmal in Las Vegas zu spielen, sei nun etwas in die Ferne gerückt, sagte sie den Talkshow-Gastgebern Dirk Stermann und Christoph Grissemann. «Mittlerweile stelle ich das auch tatsächlich ein bisschen in Frage, weil einfach soviel Schönes noch in meinem Privatleben passiert, und man das ja auch ein bisschen genießen möchte», erklärte sie.