Rhein-Neckar. Am Donnerstag gibt es in der Metropolregion in den Niederungen, vor allem an Flüssen, zähe Hochnebelfelder. Dazu stellenweise auch Nebel, der sich vormittags nur zögerlich auflöst. Dann kann es teils bewölkt, teils heiter werden. Die Tageshöchstwerte liegen bei etwa 3 Grad.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1