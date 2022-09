Heftiges Erdbeben

Peking. Bei einem Erdbeben in der südwestchinesischen Provinz Sichuan sind mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen. Ferner wurden mehr als 30 Menschen verletzt, wie Staatsmedien berichteten. Die Erdstöße am Montag erreichten nach Angaben von Seismologen die Stärke 6,8. Besonders betroffen war der Kreis Luding mehr als 200 Kilometer südwestlich der Provinzhauptstadt Chengdu. Es kam zu Erdrutschen, die Straßen blockierten. Häuser wurden zerstört. Auch wurde die Strom- und Wasserversorgung teilweise unterbrochen.

In Orten wie Moxi und Yanzigou wurden nach Angaben von Staatsmedien Kommunikationsleitungen unterbrochen. In Videos war zu sehen, wie an Berghängen die Erde ins Rutschen kam. Große Felsbrocken lagen auf den Straßen. „Das Erdbeben war ziemlich heftig“, berichtete die Mitarbeiterin eines anderen Hotels in Luding. Häuser seien dort aber nicht beschädigt worden. Sogar in der mehr als 500 Kilometer entfernten Millionenmetropole Chongqing waren die Erdstöße deutlich zu spüren. 2008 war die Provinz Sichuan von einem schweren Erdbeben der Stärke 7,9 heimgesucht worden. Damals waren mehr als 80 000 Menschen ums Leben gekommen. dpa